Полиция ищет 65-летнего Петра

Петр ушел из санатория в 10.30, однако до сих пор не вернулся. В полицию сообщили о его исчезновении около трех часов и принялись его искать. Обыскали окрестности санатория, поиски привели к приграничной Латвии. В четыре часа полиция полиция приступила к поискам усиленным составом.

Рост Петра примерно 170 см, он среднего телосложения, у него короткие седые волосы. На нем может быть черная кожаная куртка, серые тренировочные брюки и синие тенниски. Из-за своего состояния здоровья он не может адекватно воспринимать свое местоположение, также у него трудности с ходьбой. Мобильного телефона у мужчины нет.