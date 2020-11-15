"Он победил, потому что...": Трамп фактически признал поражение на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что победу на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, одержал его соперник демократ Джо Байден, однако повторил, что победа Байдена обусловлена "мошенничеством" в ходе подсчета голосов.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", - написал Трамп в своем Твиттере.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. При этом на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его уже поздравили многие мировые лидеры.
Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, до сих пор не признавал поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
Накануне Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.
Дональд Трамп также поблагодарил своих сторонников, пришедших на крупный митинг в его поддержку в Вашингтоне.
"Сотни тысяч человек пришли выразить поддержку мне в Вашингтоне. Они не потерпят нечестные выборы", - написал он в Твиттере. Трамп опубликовал видеоролики, на которых видны улицы, заполненные многочисленными сторонниками президента США. На одном из роликов слышно, как люди хором исполняют гимн своей страны. Кроме того, он раскритиковал то, как СМИ освещали это событие.