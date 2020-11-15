Этой ночью можно воспользоваться возможностью потребления бесплатной электроэнергии

Ранним утром понедельника электричество в течение часа (03.00–04.00) можно будет получить бесплатно, так как биржевая цена составлит 0,00 евро за МВт/ч. На это время смекалистый потребитель может запланировать более высокое потребление: например, зарядку полностью разряженного электромобиля или автомобильного аккумулятора.

В этом году в эстонском ценовом регионе несколько раз наблюдалась и отрицательная биржевая цена: впервые цена упала ниже нуля ранним утром 6 июля. Несколько недель назад, рано утром 2 ноября, цена также была отрицательной.

Обычно очень низкие или отрицательные цены на электроэнергию возникают из-за того, что на рынок поступает много возобновляемой энергии, будь то энергия ветра или гидроэнергетика из Скандинавии. Потребление в эти часы очень низкое, но остановка и перезапуск производственных единиц в конечном итоге обошлись бы дороже, чем выплата потребителям нескольких центов.

Более подробную информацию о сегодняшних и завтрашних биржевых курсах можно посмотреть на веб-сайте Nord Pool, где время указано по центральноевропейскому времени.