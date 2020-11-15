Галерея ⟩ В Лиге наций сборная Эстонии в гостях проиграла Северной Македонии

После четырех туров в группе 2 Лиги С лидирует сборная Северной Македонии, набравшая 9 очков после пяти матчей. У Грузии 6 баллов после четырех поединков. У команды Армении 5 очков (4 матча), сборная Эстонии с 2 очками (5 игр) занимает последнюю строчку и уже не сможет подняться выше.