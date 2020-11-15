Обнаружен заболевший: гимназия для взрослых перешла на дистанционное обучение

По словам директора PTG Карин Курвитс, переход на дистанционное обучение не внесет серьезных изменений в работу школы. «У нас порядок, согласно которому, все курсы, будь то обычные или электронные, разработаны таким образом, что с первого дня все материалы доступны учащемуся онлайн», – пояснила директор школы. Учащиеся остаются на дистанционном обучении неделю, и если новых зараженных не появится, школьная семья вернется к контактному обучению.

Курвитс отметила, что Департамент здоровья запросил у учебного заведения данные близких контактов. Их обзвонят и расскажут, что теперь им делать. Насчет руководителя школы неизвестно, но многих направляют на тестирование.