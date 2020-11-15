Обнаружен заболевший: гимназия для взрослых перешла на дистанционное обучение

У одного из учеников Пярнуской гимназии для взрослых (PTG) обнаружен коронавирус, поэтому учебное заведение на неделю переходит на дистанционное обучение, пишет Pärnu Postimees.
По словам директора PTG Карин Курвитс, переход на дистанционное обучение не внесет серьезных изменений в работу школы. «У нас порядок, согласно которому, все курсы, будь то обычные или электронные, разработаны таким образом, что с первого дня все материалы доступны учащемуся онлайн», – пояснила директор школы. Учащиеся остаются на дистанционном обучении неделю, и если новых зараженных не появится, школьная семья вернется к контактному обучению.
Курвитс отметила, что Департамент здоровья запросил у учебного заведения данные близких контактов. Их обзвонят и расскажут, что теперь им делать. Насчет руководителя школы неизвестно, но многих направляют на тестирование.
В Пярну PTG – вторая школа, на этой неделе перешедшая на дистанционное обучение. В качестве меры предосторожности ученики с пятого по девятый класс школы Май с понедельника будут на дистанционном обучении, также со вчерашнего дня на дистанционном обучении младшие классы.