В декабре Synlab сможет проводить до 10 000 тестов на коронавирус в день

По данным Департамента здоровья, за последние сутки в Эстонии было проанализировано более 5200 тестов на коронавирус. Большинство тестов анализируется в лабораториях Synlab, где на данный момент может быть обработано 8000 тестов в сутки. К декабрю это число планируют увеличить до 10 000, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".