В декабре Synlab сможет проводить до 10 000 тестов на коронавирус в день

По данным Департамента здоровья, за последние сутки в Эстонии было проанализировано более 5200 тестов на коронавирус. Большинство тестов анализируется в лабораториях Synlab, где на данный момент может быть обработано 8000 тестов в сутки. К декабрю это число планируют увеличить до 10 000, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Проведенные нами тесты, например, в местах заключения или в домах престарелых, или же те 4000 тестов, которые мы намереваемся провести среди учителей, мы анализируем настолько, насколько у нас хватает лабораторного потенциала", - говорит генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.
Чтобы справится с ростом числа зараженных, к первой половине декабря Synlab планирует увеличить возможности для анализа тестов до 10 000 в сутки.