Вс, 15.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • Эстония
  • В декабре Synlab сможет проводить до 10 000 тестов на коронавирус в день

В декабре Synlab сможет проводить до 10 000 тестов на коронавирус в день

Пробы на коронавирус в Synlab.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным Департамента здоровья, за последние сутки в Эстонии было проанализировано более 5200 тестов на коронавирус. Большинство тестов анализируется в лабораториях Synlab, где на данный момент может быть обработано 8000 тестов в сутки. К декабрю это число планируют увеличить до 10 000, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Проведенные нами тесты, например, в местах заключения или в домах престарелых, или же те 4000 тестов, которые мы намереваемся провести среди учителей, мы анализируем настолько, насколько у нас хватает лабораторного потенциала", - говорит генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Чтобы справится с ростом числа зараженных, к первой половине декабря Synlab планирует увеличить возможности для анализа тестов до 10 000 в сутки.

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