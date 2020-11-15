В Риге замечен "летающий госпиталь". Его присылали за братом приближенного к Путину

Специальные "летающие госпитали" МЧС России используются для спасения людей, пострадавших от крупных катастроф, стихийных бедствий, или, например, для транспортировки тяжелобольных. Недавно парк воздушных судов пополнился новыми самолетами типа Sukhoi SuperJet. В них есть возможность быстро применить оборудование, необходимое для различных медицинских манипуляций. Оказывается, что во время Covid их начали использовать для того, чтобы некоторые из избранных могли добраться до тех мест, где можно получить наилучшую медицинскую помощь, отмечает Nekā personīga.

3 ноября один из самолетов с бортовым номером RA-89066 был замечен на аэродроме в российском городе Брянск. На портале Flight radar можно отследить, что самолет прилетел из Москвы и через некоторое время вернулся туда. Местным СМИ отказали предоставить информацию о возможном известном пациенте, потому что таким был приказ из Москвы. Спустя несколько дней выяснилось, что на борту самолета находился бывший заместитель губернатора Брянской области Анатолий Теребунов, ныне местный руководитель филиала госкомпании "Росгранстрой", ответственный за строительство приграничных объектов. Он заразился Covid-19, состояние было тяжелым, поэтому чиновника подключили к ИВЛ и вместе с женой перевезли в Москву.

А за день до транспортировки бывшего вице-губернатора Брянска этот же самолет прибыл в аэропорт Риги. Согласно информации, имеющейся в авиационных регистрах, он находился на территории Латвии несколько часов.

Как выяснила передача Nekā personīga, "летающий госпиталь" отправили для того, чтобы перевезти в Россию Евгения Ролдугина.

СМИ узнали о нем, когда в 2009 году российский газовый концерн "Газпром" открыл свое представительство в Риге. Его руководителем был назначен Ролдугин. Даже московские журналисты были удивлены - несмотря на то, что в Риге было нанято шесть сотрудников, "Газпром" купил под свое представительство трехэтажный дом в Межапарке на улице Судрабу Эджус, 1.

Ролдугин ранее долгое время работал в компании Latvijas gāze, а в советское время был сотрудником КГБ Латвийской ССР - ведомства, которое противодействовало интересу иностранных спецслужб к советским структурам внутренних дел. До этого он учился в Институте Комитета госбезопасности СССР и, по сообщениям СМИ, был другом и однокурсником Владимира Путина.

Как выяснилось четыре года назад из утечки офшорных документов Панамы, его брат - известный виолончелист Сергей Ролдугин - крестный отец старшей дочери Владимира Путина Марии, владеющий несколькими офшорными фирмами, которым крупные российские компании перечисляли сотни миллионов евро.

Например, международное расследование журналистов показало, как виолончелист за короткое время сумел купить акции АО "Банк Россия" по 6 долларов 50 центов за штуку. Через два дня они были проданы неизвестному инвестору в 32 раза дороже. У офшора их выкупил "Газпром", заплатив в 169 раз больше. Потом газовый концерн перепродал ценные бумаги, но уже за полцены. Путин на это сказал, что Ролдугин работал только в государственной компании. И потратил все свои деньги на покупку музыкальных инструментов. Остальное - ерунда.

Вероятно, тесные отношения с Кремлем обеспечили Евгению Ролдугину, покинувшему офис "Газпрома" в Риге год назад, особый уход при необходимости. Точнее, как подтвердил глава Latvijas gāze Айгар Калвитис, помощь прислали из Москвы. Но поздно.

Как сообщили в Nekā personīga, Ролдугин скончался. У него был Covid-19.

Представительство "Газпрома" в настоящее время возглавляет бывший заместитель Ролдугина Павел Литвинов. Ранее прозвучало, как Литвинов жаловался во внутренней переписке со штаб-квартирой в Москве, что "Газпром" в Латвии "вынужден работать в недружелюбной среде и находится под постоянным контролем сотрудников правоохранительных органов".

Неофициальные источники говорят о том, что "Газпром" может рассмотреть вопрос о закрытии представительства в Риге в ближайшие годы.