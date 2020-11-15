ФОТО: BBC News

Основатель компании BioNTech, вместе с Pfizer разработавшей одну из наиболее перспективных вакцин от коронавируса, в интервью Би-би-си заявил, что к следующей зиме пандемия фактически прекратится, и жизнь на планете вернется в обычное русло.

BBC Профессор Угур Шахин обещает, что следующая зима будет нормальной.

Основатель немецкой компании BioNTech, вместе с американской Pfizer разработавшей одну из самых перспективных вакцин от коронавируса, в интервью Би-би-си заявил, что к следующей зиме пандемия Covid-19 фактически прекратится и жизнь на планете вернется в нормальное русло.

Ранее на этой неделе BioNtech и Pfizer объявили, что разработали вакцину с 90% эффективности, подтвержденной в обширных тестах. Заявление обнадежило многих.

В интервью Би-би-си в воскресенье основатель BioNTech Угур Шахин сказал, что благодаря вакцине заражаемость вирусом резко упадет. Однако это случится только следующим летом. Как и большинство экспертов, Шахин говорит, что наступающая зима будет нелегкой. "Зимний период будет тяжелым. Зимой наша вакцина еще не будет влиять на динамику заражений. Если все пойдет хорошо, то мы начнем поставлять препарат в конце этого года или в начале следующего", - рассказал Шахин.

К апрелю компания планирует поставить 300 млн доз вакцины всем странам-заказчикам. В Британии первые десять миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer появятся к концу года, позже в страну поставят еще 30 млн доз.

"Когда это произойдет, ситуация начнет меняться. Основные перемены произойдут летом. Летом нам поможет то, что заражаемость пойдет на спад естественным образом", - сказал профессор. "И будет очень важно добиться высокой степени вакцинации до наступления зимы-осени следующего года", - добавил вирусолог.

Профессор Шахин ожидает, что дальнейшие испытания вакцины покажут, что она может не только останавливать передачу Covid-19, но и купировать симптомы вируса.

"Я уверен, что уровень передачи между людьми благодаря столь эффективной вакцине будет снижен - может быть, не на 90%, может быть - на 50%. Но давайте не забывать, что даже такое снижение приведет к сильнейшему замедлению в распространении пандемии", - сказал Шахин в эфире шоу Эндрю Марра на Би-би-си.

Кто получит препарат?

Компании до конца года планируют выпустить 50 млн доз вакцины, к апрелю - 300 млн, а в течение всего 2021 года - более миллиарда. Первыми вакцину получит развитые страны. По информации Financial Times, ЕС заключил контракт на поставку 200 млн доз вакцины, Британия - на 40 млн, США - на 100 млн доз, а Австралия - на 10 млн.

По некоторым подсчетам, компании заработают на продаже вакцины около 13 млрд долларов.

Между тем, препарат BioNTech/Pfizer - не единственная перспективная вакцина от Covid-19. Всего сегодня в финальных стадиях тестирования находятся 12 одобренных ВОЗ препаратов, шесть предварительно одобрены к применению в ограниченных масштабах.

Британское правительство также заказывало партии вакцин, разрабатываемых в Оксфордском университете совместно с компанией AstraZeneca. Разработка была приостановлена после смерти волонтера, но потом возобновилась.

Перспективы российского "Спутника V"

Российский центр им. Гамалеи совместно с министерством обороны разработал собственный вариант вакцины от коронавируса, который сейчас проходит третью фазу клинических испытаниях. В них принимают участие около 40 тыс. россиян.

После того, как авторы вакцины от BioNtech и Pfizer сообщили, что их препарат обеспечивает эффективность на уровне 90%, российские разработчики заявили, что эффективность их изделия - 92%.

Результаты первых двух фаз клинических испытаний "Спутника V" были обнародованы в научном журнале Lancet, однако группа международных экспертов в открытом письме в редакцию издания обратила внимание на подозрительные совпадения в данных различных подопытных групп и потребовала больше информации об испытаниях. В числе вопросов, которые возникли у экспертов, была также скорость публикации и неразбериха с датами. Ответы российских разработчиков авторов письма не удовлетворили.

Тем не менее российские власти настаивают на безопасности и эффективности "Спутника V", первые прививки уже сделали некоторые известные россияне, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и одна из дочерей президента Владимира Путина.

Что это за вакцина?

Чтобы сделать прививку при помощи препарата BioNTech/Pfizer, нужно сделать два укола с перерывом в три недели.

В основу вакцины заложен экспериментальный подход, подразумевающий инъекцию части генетического кода вируса с тем, чтобы подготовить иммунную систему человека к борьбе с ним. Как показали клинические испытания в США, Германии, Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Турции, через 7 дней после второй инъекции достигалась защита от коронавируса на 90%.

По словам профессора Шахина, пока не известно, в течение какого времени будет сохраняться иммунитет после приема вакцины, и будет ли она также эффективно действовать для пожилых людей.

Анализ

Мишель Робертс, обозреватель Би-би-си

Появление вакцины прибавляет уверенности, что конец пандемии близок, а ведущие ученые надеются, что к следующей зиме наша жизнь вернется к норме.

Однако некоторые очень важные вопросы пока остаются без ответа.

Вакцину еще должны одобрить регулирующие органы различных стран - и зеленый свет будет дан только в том случае, если они убедятся в ее безопасности и эффективности. Первые результаты испытаний выглядят многообещающе, но стоит дождаться полных данных, которые появятся в течение ближайших недель.

Кроме того, пока нет уверенности, что вакцина будет эффективной для тех, кто нуждается в ней больше всего, а именно - пожилых людей.

Мы также не знаем, способна ли эта вакцина не только предотвратить заболевание Covid-19, но и сделать человека незаразным.

В течение какого времени будет сохраняться иммунитет, также неясно. Возможно, людям придется каждый год делать бустер-инъекции.

И даже когда вакцина начнет применяться, для иммунизации достаточного числа людей понадобится значительное время.