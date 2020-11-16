Пн, 16.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме

Студия Postimees: как не разориться на масках?
11:00

С сегодняшнего дня в Эстонии введен масочный режим. Что помогает эффективнее защититься от коронавируса – специальная защитная маска, тканевая самоделка или вообще ничего? 

Тему прокомментирует в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев. Смотрите прямой эфир в 11:00!

  • Насколько строги рекомендации по ношению масок?
  • Какую маску предпочесть? Хирургическую или самодельную тканевую?
  • Можно ли ограничиться самоделками? Защищают ли они от вируса?
  • Как правильно носить маски?
  • Хватит ли аптечных масок на всех?
  • Что посоветовать принципиальным противникам масок? 

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