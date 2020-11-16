Студия Postimees: как не разориться на масках?
С сегодняшнего дня в Эстонии введен масочный режим. Что помогает эффективнее защититься от коронавируса – специальная защитная маска, тканевая самоделка или вообще ничего?
Тему прокомментирует в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев. Смотрите прямой эфир в 11:00!
- Насколько строги рекомендации по ношению масок?
- Какую маску предпочесть? Хирургическую или самодельную тканевую?
- Можно ли ограничиться самоделками? Защищают ли они от вируса?
- Как правильно носить маски?
- Хватит ли аптечных масок на всех?
- Что посоветовать принципиальным противникам масок?