Васильев: не хотите сидеть на балконе и стучать в сковородки – носите маски!

Тему прокомментировал в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев.

Выдержки из беседы:

– Респиратор, аптечная маска, тканевая самоделка, шарф или ничего? Что носить в период «строгих рекомендаций», чтобы не разориться и не заболеть?

– Приказ был такой: прикрывать лицо, дыхательные пути – нос и рот. Можно носить и одно, и другое, и третье.

Нос и рот можно прикрывать медицинскими масками и различными другими, включая самодельные. Тканевые маски можно купить или сшить дома. 202

Есть маски, которые защищают самого тебя или других людей. Например, хирургическая маска позволяет не инфицировать рану больного, но хирурга не защищает. Маски класса FP3, FP2 и респиратор задерживают вирусы, но если вы не работаете в инфекционном отделении с больными короной, вам не нужно носить скафандры и маски высшего класса.

Достаточно самых простых масок и даже шарфа. Задача массового закрытия дыхательных путей в том, чтобы в окружающую среду не попадали брызги слюны с вирусом. 202

В Эстонии немного опасных больных. Заболевших короной в одну единицу времени – от 300 до 500 человек, но их слишком мало, чтобы они попались на вашем пути на улице. Заразные с поставленным диагнозом находятся либо в больнице, либо дома.

– То есть, выбирая маски, нужно ориентироваться на свои возможности…

– На разум! Например, при обслуживании клиентов маски будет мало, нужно надевать визор. На улице и на работе можно использовать любую маску.

– Как не заразиться от маски?

– Вы не заразитесь от маски, если не позаимствуете ее у заразного больного. Маска – барьер от капелек аэрозоля, но не барьер от вирусов. Вирус пролезет везде. Однако, чтобы заразиться, должна быть критическая масса вирусов. Это довольно много. Если мимо вас прошел носитель вируса, это не значит, что к вам сразу попадут тысячи или миллион вирусов. Это не опасно.

– Насколько строги рекомендации по ношению масок, вступившие сегодня в силу?

– Правительство взывает к разуму людей.

Если вы хотите, чтобы общество оставалось открытым – носите маски! Если вы не хотите сидеть дома на балконе и стучать в сковородки, надевайте маски! Человек в маске – дисциплинированный человек. 202

Такой не будет лезть к вам целоваться-обниматься на улице. Наверняка, он не забывает и мыть руки. Если мы все будем такими, всё будет в порядке.

Следует признать, что заставить всех ходить строем, в ногу и в одинаковых масках можно в Северной Корее, но не у нас. 202

– Если закупать маски, то в каких количествах? Как не разориться на масках?