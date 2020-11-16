Пн, 16.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Васильев: не хотите сидеть на балконе и стучать в сковородки – носите маски!
4

Васильев: не хотите сидеть на балконе и стучать в сковородки – носите маски!

  • Грипп пропал, потому что мы с вами хорошо себя вели
  • Предписано прикрывать маской лицо – нос и рот
  • Ношение маски – признак аккуратности и дисциплины
  • Всех не заставить ходить строем и в одинаковых масках

С сегодняшнего дня в Эстонии введен масочный режим. Что помогает эффективнее защититься от коронавируса – специальная защитная маска, тканевая самоделка или вообще ничего? 

Тему прокомментировал в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев.

Выдержки из беседы:

– Респиратор, аптечная маска, тканевая самоделка, шарф или ничего? Что носить в период «строгих рекомендаций», чтобы не разориться и не заболеть?

– Приказ был такой: прикрывать лицо, дыхательные пути – нос и рот. Можно носить и одно, и другое, и третье.

Нос и рот можно прикрывать медицинскими масками и различными другими, включая самодельные. Тканевые маски можно купить или сшить дома.

4

Есть маски, которые защищают самого тебя или других людей. Например, хирургическая маска позволяет не инфицировать рану больного, но хирурга не защищает. Маски класса FP3, FP2 и респиратор задерживают вирусы, но если вы не работаете в инфекционном отделении с больными короной, вам не нужно носить скафандры и маски высшего класса.

Достаточно самых простых масок и даже шарфа. Задача массового закрытия дыхательных путей в том, чтобы в окружающую среду не попадали брызги слюны с вирусом.

4

В Эстонии немного опасных больных. Заболевших короной в одну единицу времени – от 300 до 500 человек, но их слишком мало, чтобы они попались на вашем пути на улице. Заразные с поставленным диагнозом находятся либо в больнице, либо дома.

– То есть, выбирая маски, нужно ориентироваться на свои возможности…

– На разум! Например, при обслуживании клиентов маски будет мало, нужно надевать визор. На улице и на работе можно использовать любую маску.

– Как не заразиться от маски?

– Вы не заразитесь от маски, если не позаимствуете ее у заразного больного. Маска – барьер от капелек аэрозоля, но не барьер от вирусов. Вирус пролезет везде. Однако, чтобы заразиться, должна быть критическая масса вирусов. Это довольно много. Если мимо вас прошел носитель вируса, это не значит, что к вам сразу попадут тысячи или миллион вирусов. Это не опасно.

– Насколько строги рекомендации по ношению масок, вступившие сегодня в силу?

– Правительство взывает к разуму людей.

Если вы хотите, чтобы общество оставалось открытым – носите маски! Если вы не хотите сидеть дома на балконе и стучать в сковородки, надевайте маски! Человек в маске – дисциплинированный человек.

4

Такой не будет лезть к вам целоваться-обниматься на улице. Наверняка, он не забывает и мыть руки. Если мы все будем такими, всё будет в порядке.

Следует признать, что заставить всех ходить строем, в ногу и в одинаковых масках можно в Северной Корее, но не у нас.

4

– Если закупать маски, то в каких количествах? Как не разориться на масках?

– Маски нужны при походе в магазин или по дороге на работу. Их нужно носить там, где невозможно соблюдать дистанцию 2+2. Общественный транспорт – самое опасное место. Ходите пешком, ребята!

4

Если вам нужна маска на два часа в день, лучше всего пользоваться многоразовой. Пришли домой – постирали, высушили и прогладили. Если маска требуется на работе, ее обязан предоставить работодатель.

В аптеках продаются самые разные маски. Покупайте те, что подешевле! Никаких компенсаций на приобретение масок, даже для пенсионеров, не предусмотрено.

4

– Масок хватит на всех?

– Хватит! Для общего использования масок более чем достаточно. Уверяю, они даже останутся после того, как корона закончится.

– Насколько важно пользоваться в магазинах перчатками?

– Возможность заразиться с поверхности – спорный вопрос. Вирусы могут жить в зависимости от фактуры поверхности около 72 часов, но для того, чтобы заразиться, частичек свежих вирусов на той же корзине должно быть достаточно большое количество.

4

С поверхности вы неминуемо заразитесь, если кто-то начихал или накашлял на нее, и вы тут же в течение минуты соприкасались с ней без перчаток, и при этом всё это сразу же втерли себе в нос и в рот. С небольшим количеством вирусов иммунная система человека без проблем справится.

– А куда делся грипп?

– Грипп пропал. В период первой волны вируса мы с вами хорошо себя вели: носили маски, мыли руки, не обнимались друг с другом на улице. По этой причине грипп к нам не прорвался!

4

Это просто удивительно, но мы с вами его остановили.

Более того, мы остановили и другие ОРЗ. Обычно во второй половине ноября 30% детей были сопливыми и не ходили в детский сад, а сейчас – все дети на месте, все здоровы.

4

В Эстонии каждый год подтверждалось тестами 5 000 случаев гриппа и ставилось 12 000 клинических диагнозов. Ежегодно от гриппа умирало от 50 до 90 человек. Сейчас у нас нет ни одного подтвержденного случая заболевания! Мы воевали – мы победили! Как минимум 50 жизней мы спасли.

– Так что можно сильно не горевать, что вакцины от гриппа многим не хватило?

– Вакцина имеется, но ее сложно найти. Между аптеками и семейными врачами возникла странная ситуация.

Вакцину нужно искать. Если очень хочется, ее можно найти. Обзвоните все аптеки и семейных врачей!

4

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: как не разориться на масках? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: TAIRO LUTTER/

  • Насколько строги рекомендации по ношению масок?
  • Какую маску предпочесть? Хирургическую или самодельную тканевую?
  • Можно ли ограничиться самоделками? Защищают ли они от вируса?
  • Как правильно носить маски?
  • Хватит ли аптечных масок на всех?
  • Что посоветовать принципиальным противникам масок? 

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

4

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back