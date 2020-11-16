Васильев: не хотите сидеть на балконе и стучать в сковородки – носите маски!

- Грипп пропал, потому что мы с вами хорошо себя вели
- Предписано прикрывать маской лицо – нос и рот
- Ношение маски – признак аккуратности и дисциплины
- Всех не заставить ходить строем и в одинаковых масках
С сегодняшнего дня в Эстонии введен масочный режим. Что помогает эффективнее защититься от коронавируса – специальная защитная маска, тканевая самоделка или вообще ничего?
Тему прокомментировал в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев.
Выдержки из беседы:
– Респиратор, аптечная маска, тканевая самоделка, шарф или ничего? Что носить в период «строгих рекомендаций», чтобы не разориться и не заболеть?
– Приказ был такой: прикрывать лицо, дыхательные пути – нос и рот. Можно носить и одно, и другое, и третье.
Есть маски, которые защищают самого тебя или других людей. Например, хирургическая маска позволяет не инфицировать рану больного, но хирурга не защищает. Маски класса FP3, FP2 и респиратор задерживают вирусы, но если вы не работаете в инфекционном отделении с больными короной, вам не нужно носить скафандры и маски высшего класса.
В Эстонии немного опасных больных. Заболевших короной в одну единицу времени – от 300 до 500 человек, но их слишком мало, чтобы они попались на вашем пути на улице. Заразные с поставленным диагнозом находятся либо в больнице, либо дома.
– То есть, выбирая маски, нужно ориентироваться на свои возможности…
– На разум! Например, при обслуживании клиентов маски будет мало, нужно надевать визор. На улице и на работе можно использовать любую маску.
– Как не заразиться от маски?
– Вы не заразитесь от маски, если не позаимствуете ее у заразного больного. Маска – барьер от капелек аэрозоля, но не барьер от вирусов. Вирус пролезет везде. Однако, чтобы заразиться, должна быть критическая масса вирусов. Это довольно много. Если мимо вас прошел носитель вируса, это не значит, что к вам сразу попадут тысячи или миллион вирусов. Это не опасно.
– Насколько строги рекомендации по ношению масок, вступившие сегодня в силу?
– Правительство взывает к разуму людей.
Такой не будет лезть к вам целоваться-обниматься на улице. Наверняка, он не забывает и мыть руки. Если мы все будем такими, всё будет в порядке.
– Если закупать маски, то в каких количествах? Как не разориться на масках?
Если вам нужна маска на два часа в день, лучше всего пользоваться многоразовой. Пришли домой – постирали, высушили и прогладили. Если маска требуется на работе, ее обязан предоставить работодатель.
– Масок хватит на всех?
– Хватит! Для общего использования масок более чем достаточно. Уверяю, они даже останутся после того, как корона закончится.
– Насколько важно пользоваться в магазинах перчатками?
С поверхности вы неминуемо заразитесь, если кто-то начихал или накашлял на нее, и вы тут же в течение минуты соприкасались с ней без перчаток, и при этом всё это сразу же втерли себе в нос и в рот. С небольшим количеством вирусов иммунная система человека без проблем справится.
– А куда делся грипп?
Это просто удивительно, но мы с вами его остановили.
В Эстонии каждый год подтверждалось тестами 5 000 случаев гриппа и ставилось 12 000 клинических диагнозов. Ежегодно от гриппа умирало от 50 до 90 человек. Сейчас у нас нет ни одного подтвержденного случая заболевания! Мы воевали – мы победили! Как минимум 50 жизней мы спасли.
– Так что можно сильно не горевать, что вакцины от гриппа многим не хватило?
– Вакцина имеется, но ее сложно найти. Между аптеками и семейными врачами возникла странная ситуация.
Смотрите интервью в повторе!
- Насколько строги рекомендации по ношению масок?
- Какую маску предпочесть? Хирургическую или самодельную тканевую?
- Можно ли ограничиться самоделками? Защищают ли они от вируса?
- Как правильно носить маски?
- Хватит ли аптечных масок на всех?
- Что посоветовать принципиальным противникам масок?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia