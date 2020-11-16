Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии

Она выиграла у действующего президента Игоря Додона с разницей в более чем 10% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные в ночь на понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно этим данным, Санду получила 55% голосов избирателей, а ее оппонент - 45%. Разрыв между ними составляет более 140 тыс. голосов - почти 825 тыс. за Санду, 685 тыс. - за Додона. Осталось подсчитать голоса на 40 избирательных участках за рубежом. При этом разрыв только увеличивается, так как граждане Молдавии за рубежом в массе своей проголосовали за Санду.

За рубежом приняло участие в выборах более 260 тыс. избирателей, из них за Санду проголосовало более 88%. За счет этого разрыв между кандидатами увеличился с трех процентов после подсчета голосов внутри страны до восьми процентов. Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

Президент избирается на четыре года. В 2016 году Додон одержал победу над Санду с разницей в 4%.