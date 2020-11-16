Олимпиада в Токио больше не будет переноситься

Об этом в понедельник, 16 ноября, договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Суги выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом. Бах поблагодарил премьера за усилия и подчеркнул, что спортивный праздник станет символом солидарности в посткоронавирусную эпоху. По данным агентства Kyodo, МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.

Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.