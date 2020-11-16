Совет по гособороне обсудит союзнические отношения с США

Кальюлайд решила созвать Совет по гособороне 8 ноября после того, как министр финансов, председатель EKRE Мартин Хельме и тогдашний министр внутренних дел Март Хельме поставили под сомнение честность электронных выборов в Эстонии и президентских выборов в США. На следующий день после своего выступления Март Хельме объявил об уходе в отставку с поста министра внутренних дел.