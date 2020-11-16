Совет по гособороне обсудит союзнические отношения с США

По приглашению президента Керсти Кальюлайд в понедельник, 16 ноября, в Эстонии соберется Совет по гособороне, пишет Rus.ERR.
Участники встречи, которая пройдет в здании Министерства обороны, обсудят избирательную систему Эстонии и союзнические отношения с США.
Кальюлайд решила созвать Совет по гособороне 8 ноября после того, как министр финансов, председатель EKRE Мартин Хельме и тогдашний министр внутренних дел Март Хельме поставили под сомнение честность электронных выборов в Эстонии и президентских выборов в США. На следующий день после своего выступления Март Хельме объявил об уходе в отставку с поста министра внутренних дел.
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте, который обсуждает и выражает мнения по вопросам, важным с точки зрения государственной обороны.