Пыллуаас: в 1988 году Эстония сделала первый юридический шаг на пути восстановления независимости

«Сегодня – важный день в истории права Эстонии и в истории становления восстановившей независимость Эстонии. Это – День возрождения», – сказал Пыллуаас. Он обратился к событиям 1988 года, когда Верховный Совет принял декларацию о суверенитете Эстонской ССР, что стало первым шагом на пути к свободной и демократической Эстонии после длившихся почти 50 лет оккупации и притеснений со стороны Советского Союза.

«Это был первый юридический шаг на пути освобождения Эстонии. Им мы подали пример другим оккупированным СССР народам, – отметил Пыллуаас. – Это был крайне важный этап в распаде коммунистической империи зла».

Пыллуаас выразил благодарность депутатам Верховного совета, которые вопреки всем перипетиям набрались смелости не только подумать, но и заговорить о важности государственного суверенитета и территориальной автономии для нашего народа. «Этим они проложили дорогу для восстановления независимости Эстонии в 1991 году», – сказал он.

«Сегодня призываю всех объединиться, чтобы сделать наше общество еще более демократическим и соответствующим национальным интересам, чтобы сохранить доставшийся нам в сложной борьбе суверенитет и навечно обеспечить сохранение малого народа на своей исконной родине».