Пыллуаас: в 1988 году Эстония сделала первый юридический шаг на пути восстановления независимости

В своем обращении по случаю Дня возрождения спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас отметил, что принятая в 1988 году декларация Верховного совета о суверенитете Эстонской ССР стала важным этапом в распаде коммунистической империи зла Советского Союза.
«Сегодня – важный день в истории права Эстонии и в истории становления восстановившей независимость Эстонии. Это – День возрождения», – сказал Пыллуаас. Он обратился к событиям 1988 года, когда Верховный Совет принял декларацию о суверенитете Эстонской ССР, что стало первым шагом на пути к свободной и демократической Эстонии после длившихся почти 50 лет оккупации и притеснений со стороны Советского Союза.
«Это был первый юридический шаг на пути освобождения Эстонии. Им мы подали пример другим оккупированным СССР народам, – отметил Пыллуаас. – Это был крайне важный этап в распаде коммунистической империи зла».
Пыллуаас выразил благодарность депутатам Верховного совета, которые вопреки всем перипетиям набрались смелости не только подумать, но и заговорить о важности государственного суверенитета и территориальной автономии для нашего народа. «Этим они проложили дорогу для восстановления независимости Эстонии в 1991 году», – сказал он.
«Сегодня призываю всех объединиться, чтобы сделать наше общество еще более демократическим и соответствующим национальным интересам, чтобы сохранить доставшийся нам в сложной борьбе суверенитет и навечно обеспечить сохранение малого народа на своей исконной родине».
День возрождения – это государственная знаменательная дата. 16 ноября 1988 года Верховный совет Эстонской ССР принял декларацию о суверенитете Эстонской ССР. Также были приняты соответствующие поправки к Конституции, объявлявшие верховенство правовых актов Эстонской ССР над законами СССР.