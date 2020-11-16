Среди заразившихся коронавирусом заключенных Вируской тюрьмы 127 уже выздоровели

Таким образом в настоящее время среди заключенных Вируской тюрьмы зарегистрировано 67 активных случаев коронавируса. На данный момент коронавирус также обнаружен у 24 сотрудников Вируской тюрьмы.

В Таллиннской тюрьме находятся семь заключенных и шесть сотрудников, у которых выявили коронавирус,а в Тартуской тюрьме случаев заражений коронавирусом не зарегистрировано.