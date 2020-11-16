Пн, 16.11.2020
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Михаил Кылварт

Среди заразившихся коронавирусом заключенных Вируской тюрьмы 127 уже выздоровели

Вируская тюрьма.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Вируской тюрьме 127 заключенных, у которых ранее диагностировали Covid-19, признаны здоровыми, пишет Rus.ERR.

Таким образом в настоящее время среди заключенных Вируской тюрьмы зарегистрировано 67 активных случаев коронавируса. На данный момент коронавирус также обнаружен у 24 сотрудников Вируской тюрьмы.

В Таллиннской тюрьме находятся семь заключенных и шесть сотрудников, у которых выявили коронавирус,а в Тартуской тюрьме случаев заражений коронавирусом не зарегистрировано.

За минувшие выходные в Вируской и Таллиннской тюрьмах не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом.

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