Лилия Вьюгина: мой фильм о человеке, который родился свободным, а вынужден был жить в клетке

- Я не ожидала такого наплыва, - призналась Вьюгина. – На московской премьере в Третьяковской галерее в зале было посвободнее. И там была «шахматная рассадка», которую ввели из-за коронавируса.

Юло Соостер (1924 – 1970) выдающийся эстонский художник ХХ века. Родился на Хийумаа, окончил Художественную школу «Паллас» в Тарту. В 1948 году был арестован, приговорен к 10 годам по статьям 58-1а и 58-11 УК СССР. В 1956 г. освобожден, с 1957 г. жил в Москве. «Официально» — график, иллюстратор научной фантастики; «неофициально» — концептуалист, мастер экспериментальной живописи, чья персональная метафизика нашла свое отражение в своеобразном стиле, вобравшем в себя отголоски таких течений, как сюрреализм и абстрактный экспрессионизм. Лилия Вьюгина ФОТО: Фото из личного архива кинорежиссера. Лилия Вьюгина российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер документальных фильмов. Лауреат премий и конкурсов, неоднократный номинант ТЭФИ. Картина о Юло Соостере – 21-я ее работа. В ее творчестве особе место занимают истории художников, у которых с советской властью у них были непримиримые эстетические разногласия. Фантастически одаренные и жившие в столь же фантастически тяжких условиях, эти люди были были Вторым советским авангардом.

«Занимаюсь бесперспективным делом»

- Лилия, каким образом тема художников-нонконформистов стала для вас так важна?

- Я закончила школу в Вильнюсе и училась во ВГИКе. Поступила со второго захода. Но на экономический, потому что прекрасно понимала, что девочка из провинции (а Вильнюс был для московской «элиты» провинцией), не имея «волосатой лапы», никогда не поступит на режиссуру документального кино.

Поступила я со второго захода, потому что меня сильно прессовали на вступительных экзаменах. Даже на экономическом. Теперь это продюсерский факультет. Нам преподавали драматургию кино, сценарное мастерство, операторское. И мне это дало очень многое. В частности, умение добывать деньги на съемки. Ведь я занимаюсь делом, которое в России считается бесперспективным. Снимаю фильмы об искусстве. Причем о каком? О таком, которое никто не понимает. Обывателю покажи «Черный квадрат» Малевича, он тут же скажет: «Какой это, на хрен, художник? Я тоже так могу!». Или фильм, который я сделала перед «Соостером»: «Харджиев – последний русский футурист». (Николай Харджиев, 1903 – 1996, писатель, историк искусства, коллекционер – Б.Т.) Да назови его имя, 90% услышавших спутают его с Гурджиевым! Такое кино можно снимать только на гранты. А гранты нынче дают исключительно, чтобы снять нечто военно-патриотическое.

- Как вам, с дипломом экономиста, удалось получить возможность снимать фильмы?