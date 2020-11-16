Диагноз COVID-19 поставлен 211 жителям Эстонии

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 210,69 случая на 100 000 жителей.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 141 человека. В Ида-Вирумаа добавилось 33, в Вильяндимаа — семь, в Рапламаа — шесть, в Йыгеваимаа — четыре, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Тартумаа — по три, в Ярва-, Валга- и на Сааремаа — по два и в Вырумаа один новый случай. Еще в одном случае местожительство больного в Регистре народонаселения не указано.

В больничном лечении нуждаются 84 пациента, из них семь человек на аппарате ИВЛ. Всего в Эстонии скончался 81 человек с коронавирусом.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 190 966 раз. 419 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.