Вдова Литвиненко подала иск против России в ЕСПЧ

"Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда. Это было преступление, заказанное государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения", - прокомментировала Марина Литвиненко ситуацию британскому изданию.