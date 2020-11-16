Ограничения в зале приведут к закрытию театров

С понедельника в заведениях питания и развлечений для посетителей начнет действовать правило соблюдения двухметровой дистанции, а проводить время вместе смогут компании до десяти человек. Правило частично касается и театров. Что ждет театралов, таким вопросом задался Postimees.
Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») сказал изданию, что с понедельника в театральных залах все равно можно сидеть где угодно: «Требование рассеивания действует за пределами залов, это значит, что правило 2+2 действует в коридоре, в очереди и в фойе».
А что будет с театрами, если будет решено, что ограничения нужны и в залах? Руководитель по маркетингу Таллиннского городского театра Маргус Кюппар признает, что требование о 50-процентной заполняемости залов, которое прежде действовало для театров, оказало определенный экономическое влияние: «Обобщенно можно сказать, что если ограничить количество билетов наполовину, то театры останутся без четверти необходимых для работы денег».
Требование о 50 процентах принесло бы экономические потери
В случае Городского театра, словам Кюппара, эта тема означает, что в театр сможет попасть очень маленькое количество людей, а дефицит билетов увеличится еще сильнее. «Учитывая, что на время строительства театр временно переезжает на другую игровую площадку и часть постановок из-за этого выпадает из репертуара, многие просто не смогут увидеть некоторые спектакли», - объяснил представитель театра.
Руководитель театра «Фон Краль» Март Колдитс объяснил, что требование о 50-процентом заполнении зала означало бы снижение собственных доходов: «Если правило 2+2 в театральных залах станет обязательным, то мы явно больше не сможем давать постановки, поскольку в таком случае в зале останется человек 15 – каждое четвертое место через ряд». По его словам, это означает, что все постановки будут приносить слишком большой прямой ущерб.
Руководитель Тартуского Нового театра Ивар Пыллу отметил, что 50-процентное требование, конечно, стало бы проблемой, но его не невозможно выполнить: «Часть постановок было бы сложно сыграть по экономическим соображениям». У театра имеются крупные расходы на постановки, которые продажей половины билетов покрыть не получится. Но если введут правило 2+2, то театр практически не сможет играть, а количество публики расходов не покроет.
И театр «Угала» напомнил, что 50-процентное требование действовало и нынешним летом. «С экономической точки зрения, что понятно, это сложная ситуация, то есть это означало бы и на 50 процентов меньше дохода», - объяснила директор по продажам Кятлин Сумберг. Правительство не ввело ограничений для культурных учреждений, но неизвестно, какими могут быть ограничения в будущем, поэтому Сумберг не хочет давать прогнозов: «Но ясно, что готовность, способность адаптироваться и быстро реагировать в новых условиях – это те ключевые слова, которые будут сопровождать нас до тех пор, пока сохраняется опасность вируса».
По словам министра Тыниса Лукаса, сейчас театры сами организуют доступность масок для посетителей. Пока это не является обязательным в юридическом плане, нет и никаких санкций, например, нельзя попросить посетителя без маски покинуть театр. Лукас просит всех надевать маски в театрах: «Тогда наша культурная жизнь будет продолжаться, и нам не придется закрывать театры».
Ивар Пыллу сказал, что сейчас театры не могут запретить посетителю без маски зайти в зал. Тартуский Новый театр закупил отдельно упакованные одноразовые маски, в продаже имеются и сшитые маски: «До сих пор интерес к ним был скорее прохладный. Те, кто хочет надеть маску, приносит ее с собой».
Требование носить маски в театрах
Публика Таллиннского городского театра должна носить маски уже с 5 ноября, это указ мэра Таллинна. Поскольку городской театр находится в подчинении у столичного Департамента культуры, департамент выделил театру 14 000 одноразовых масок. «Все посетители театра при необходимости бесплатно получают маску в театре», - сказал Кюппар и добавил, что масок хватит на все запланированные до конца года спектакли.
Ограничение по времени работы на учреждения культуры не распространяются
Правительство решило, что с понедельника, 16 ноября, заведения питания и развлечений должны закрываться с полуночи и до шести утра. Продажа и покупка еды на вынос разрешается.
Работать и после полуночи могут заведения культуры со стационарными сидячими местами, например, театры, кино и концертные залы. Целью распоряжения является профилактика и предотвращение распространения коронавируса, вызывающего заболевание Covid-19, но в то же время оно позволяет людям, несмотря на ограничения максимально сохранять обычную жизнь. Правила позволяют проводить время вместе в маленьких компаниях. Также это дает возможность предпринимателям продолжить свою коммерческую деятельность.
Дополнительные ограничения необходимы, поскольку распространение коронавируса в Эстонии быстро растет. По данным Департамента здоровья, к середине ноября кумулятивная заболеваемость дошла до отметки в 200. Для сравнения, 12 сентября тот же показатель составлял 43, а 1 августа – четыре.
Введенные ограничения считают необходимыми как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство научный совет.
«Тем, кто не хочет носить маски, театр предложил до 15 ноября сдать свои билеты», - отметил Кюппар. Те, кому носить маски нельзя по медицинским причинам, могут быть без них: «Наш опыт подтверждает, что публика городского театра достаточно разумная, и мы надеемся, что вместе сможем пережить это сложное время.
Театр «Фон Краль» купил маски для посетителей сам. «Их перед началом спектакля каждый может приобрести в театре. Если запасы начнут заканчиваться, то купим новую партию», - сказал Колитс. Он добавил, что публика этого театра тоже спокойно надевает маски: «Поскольку правительство не сделало ношение масок обязательным, у нас нет права выставить из театра людей без них». Если же маски станут обязательными, театр получит право не пускать не подчиняющихся указанию правительства людей в залы: «Если, конечно, у человека не имеется объективной причины, по которой он не может надеть маску».
Театр «Угала» призывает публику носить маски с лета: «Мы и сами надеваем маски в здании театра. Публика в большинстве своем отнеслась к требованию с пониманием. В последние вечера в театре и на спектаклях в масках были практически все посетители». И этот театр предлагает купить маску.
«Кроме возможности купить себе маску в театре, в качестве профилактической меры мы с лета начали изменять температуру у всех посетителей, чтобы создать для публики максимально безопасную среду, - рассказала она о принимаемых мерах безопасности. – Также мы обеспокоены рассеиванием людей в фойе и предотвращением образования очередей в гардеробе и буфете».