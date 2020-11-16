Ограничения в зале приведут к закрытию театров

Ивар Пыллу сказал, что сейчас театры не могут запретить посетителю без маски зайти в зал. Тартуский Новый театр закупил отдельно упакованные одноразовые маски, в продаже имеются и сшитые маски: «До сих пор интерес к ним был скорее прохладный. Те, кто хочет надеть маску, приносит ее с собой».

Требование носить маски в театрах

Публика Таллиннского городского театра должна носить маски уже с 5 ноября, это указ мэра Таллинна. Поскольку городской театр находится в подчинении у столичного Департамента культуры, департамент выделил театру 14 000 одноразовых масок. «Все посетители театра при необходимости бесплатно получают маску в театре», - сказал Кюппар и добавил, что масок хватит на все запланированные до конца года спектакли.

Ограничение по времени работы на учреждения культуры не распространяются

Правительство решило, что с понедельника, 16 ноября, заведения питания и развлечений должны закрываться с полуночи и до шести утра. Продажа и покупка еды на вынос разрешается.

Работать и после полуночи могут заведения культуры со стационарными сидячими местами, например, театры, кино и концертные залы. Целью распоряжения является профилактика и предотвращение распространения коронавируса, вызывающего заболевание Covid-19, но в то же время оно позволяет людям, несмотря на ограничения максимально сохранять обычную жизнь. Правила позволяют проводить время вместе в маленьких компаниях. Также это дает возможность предпринимателям продолжить свою коммерческую деятельность.

Дополнительные ограничения необходимы, поскольку распространение коронавируса в Эстонии быстро растет. По данным Департамента здоровья, к середине ноября кумулятивная заболеваемость дошла до отметки в 200. Для сравнения, 12 сентября тот же показатель составлял 43, а 1 августа – четыре.

Введенные ограничения считают необходимыми как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство научный совет.