Наибольший прирост зараженных - в Москве, там 6360 заболевших. В Санкт-Петербурге выявили 2039 заразившихся - это очередной рекордный ежесуточный прирост заболевших в этом городе за все время пандемии.

За сутки в России умерли 303 человека (накануне - 352, всего за время пандемии - 33 489), выздоровели - 13 846 пациентов.

Для выписки теперь хватит одного отрицательного теста. Раньше нужно было два

Пациентов с Covid-19 можно будет выписывать после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.

"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя Covid-19", - сказано в документе за подписью главы Роспотребнадзора.

Также ведомство потребовало ограничить срок выполнения тестов на коронавирус - согласно постановлению, он не должен превышать 48 часов. Минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения, указал Роспотребнадзор.

Ранее главный внештатный пульмонолог минздрава России Сергей Авдеев говорил, что до 30-40% теcтов на Covid-19 могут быть ошибочными и давать ложноотрицательный результат. Авдеев пояснял, что проблемы с точностью связаны с некачественным взятием материалов.

50 млрд на борьбу с коронавирусом

Москва с начала пандемии коронавируса потратила на борьбу с инфекцией порядка 50 млрд рублей, сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Эти деньги направили на приобретение оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, диагностических средств и другие цели, добавил он.

На вакцинацию от коронавируса в 2021 году из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей, сообщили в депздраве. "В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 млрд рублей - вакцинация от коронавирусной инфекции в 2021 году", - сообщил Хрипун.

По его словам, в с 1 января 2021 года "многие мероприятия" по борьбе с коронавирусом будут внесены в тариф ОМС, но не уточнил, какие именно.

Глава минтранса заразился коронавирусом

Новый глава минтранса Виталий Савельев заболел коронавирусом, проработав в должности министра менее недели. Он ушел на самоизоляцию, сообщил РБК представитель ведомства.

Временным руководителем минтранса стал его первый заместитель и глава Росавиации Александр Нерадько.

Савельева назначили на должность главы минтранса 9 ноября. До этого в течение 11 лет он был главой "Аэрофлота", еще раньше - работал заместителем председателя правления "Газпрома" и замминистра экономического развития и торговли.

Савельев - далеко не первый министр, заболевший коронавирусом. Ранее инфекцию находили у премьер-министра Михаила Мишустина, бывшего главы минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также - уже бывшего министра энергетики Александра Новака.

Умер старший брат друга Путина - Евгений Ролдугин

Бывший глава представительства российской компании "Газпром" в Латвии 71-летний Евгений Ролдугин умер от коронавируса, сообщили в передаче Nekā personīga латвийского телеканала Tv3.

В Латвию за Ролдугиным отправили летающий госпиталь МЧС, оборудованный на базе лайнера "Sukhoi Superjet", сообщил телеканал. Самолет выслали, чтобы транспортировать Ролдугина в Россию, но, как сообщили в передаче, лайнер прибыл слишком поздно.

Ролдугин занимал пост главы представительства ПАО "Газпром" в Риге до декабря 2018 года. Это было первое представительство концерна в Европе; его открыли в 2009 году.

РБК в 2016 году сообщал, что Евгений - предположительно старший брат Сергея Ролдугина, близкого друга президента России Владимира Путина, но подтвердить тогда эту информацию изданию не удалось. Именно старший брат познакомил Ролдугина-младшего с Путиным, рассказывал Сергей Ролдугин в интервью изданию "Вечерняя Казань" в 2014 году. Путин и Ролдугин-старший вместе учились в Краснознаменном институте КГБ.

Первый российский регион повторно ушел в локдаун

В Бурятии ввели наиболее жесткие ограничения из-за пандемии Covid-19, сравнимые с весенними локдаунами в регионах России. С 16 по 30 ноября в республике не будут работать рестораны, кафе и другие предприятия общепита, исключение сделали лишь для заведений, обслуживающих на вынос и доставляющих заказы. Также запрещена работа торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, саун. Аптеки, салоны связи и продовольственные магазины могут продолжать работать.

"Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится", - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

При этом он заявил, что более чем две недели ограничения действовать не будут: "Дальше уже экономические последствия будут тяжелыми".

В республике с населением почти в миллион жителей к утру понедельника число случаев заболевания коронавирусом достигло 15 378. Большинство заболевших в столице Улан-Удэ (59%). За сутки в Бурятии выявили 269 новых случаев Covid-19.

Почти треть москвичей расстроены из-за отмены новогодних мероприятий

В Москве прошли первые выходные без ночной жизни; с 13 ноября мэр Сергей Собянин запретил заведениям работать после 23:00. Кроме того, в столице недавно отменили все новогодние мероприятия.

Жители Москвы разделились примерно на три части: одни не расстроились из-за отмены празднования Нового года в городе, другие же огорчены отменой новогодних гуляний, а третьи никогда в них не участвовали и не собирались, следует из исследования сервиса "Работа.ру", о котором сообщило РИА Новости.

"Треть опрошенных жителей столицы (32%) сильно огорчены отменой новогодних гуляний в городе, так как такое мероприятие стало уже доброй традицией. Столько же респондентов относятся к такой мере с пониманием. При этом 36% участников исследования указали, что не участвовали в гуляниях ранее и не планировали такой активности в этом году", - говорится в результатах исследования, в ходе которого опросили более 2,2 тысячи человек.

Планы 70% москвичей на Новый год остались неизменными, а 30% москвичей поменяли свои планы на новогодние праздники из-за новых ограничительных мер.

"Также 30% москвичей считают, что новогодние праздники необходимо продлить в качестве компенсации за отмену городских гуляний. При этом 17% респондентов уверены, что каникулы нужно продлить на 2 недели, а 13% опрошенных будет достаточно нескольких дополнительных дней отдыха", - добавляется в исследовании.