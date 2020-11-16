Острая нехватка парковочных мест: жильцы панельных домов через день получают штрафы

Тартуский специалист ветеринарной медицины Тыну Уммик последние 20 лет парковался по адресу Яама, 182 в Аннелинна. Поскольку парковочных мест между высокими панельными домами недостаточно, жильцы ставят свои автомобили вплотную друг к другу.

Уммик работает много и возвращается домой поздно, когда все парковочные места уже разобраны. И ему не остается ничего другого, как в стесненных условиях найти себе хоть какой-то свободный клочок. «У некоторых нос автомобиля находится на газоне или на тротуаре, иногда даже в пяти метрах от перекрестка», - рассказал он.

Через день - штраф

Уммик и некоторые соседи жалуются, что с октября стали получать штрафы за парковку через день. К примеру, за последний месяц Уммик оплатил пять штрафов на общую сумму в сто евро. «Мы мирно справлялись с ситуацией на парковке много лет, но зачем теперь нужно приходить и мерить линейкой, кто где и как паркуется», - недоумевает Уммик.

По мнению Уммика, до тех пор, пока проблеме нехватки парковочных мест не будет найдено решение, к жильцам следует относиться с пониманием, ведь наложение штрафов не изменит ситуацию.

По словам председателя квартирного товарищества Яама, 185 Прийта Кивисикка, время от времени контролеры ведут себя очень нагло. Например, недавно штраф получил водитель, нос автомобиля которого вылезал на тротуар. «Водитель взял измерительную ленту и обнаружил, что на тротуаре для пешеходов осталось свободным расстояние в один метр 49 сантиметров, то есть на один сантиметр меньше, чем предусмотрено в законе», - сказал Кивисикк.

Больше штрафов стали выписывать не с октября, а пять лет назад, когда город нанял контролеров, опроверг обвинения жильцов руководитель Тартуской службы организации движения Мартин Нелис.

«Автомобилей становится все больше и больше, которые бросают их на газоне или тротуаре, не оставляя места для озеленения или передвижения людей. Одна группа участников дорожного движения не должна забирать место у другой», - прокомментировал он ситуацию.

Единого мнения нет

По словам городского инженера Тарту Мати Раамата, квартирные товарищества могут обратиться к городу за помощью в строительстве новых парковочных мест, половину стоимости проекта возместил бы город. Город и ранее по желанию нескольких квартирных товариществ предоставлял проектные условия для создания новых парковочных мест, но до строительства так и не доходило.

«Зачастую неоткуда взять место, кроме как с тротуара или газона, в использовании которых у квартирных товариществ и возникают разночтения», - объяснил Раамат.

Нелис также предложил, чтобы жильцы улицы Яама оставляли свои машины на парковке EuroPark у Kivilinna Konsum, где плата за парковочное место составляет 20 евро в месяц. По словам Нелиса, расстояние от парковки до дома по адресу Яама, 183 составляет 186 метров.

«Пару минут займет ходьба, можно немного подвигаться, возможно, даже не надо идти на тренировку. Но как только речь заходит о деньгах, у всех сразу пропадает интерес к этой парковке», - признал он.