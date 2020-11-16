Медики нашли новое спасение от COVID-19

Специалисты уже не первый раз обращаются к уже существующим лекарствам для лечения COVID-19. К примеру, ранее фавипиравир, первоначально предназначенный для лечения гриппа, и ремдесивир, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола, были разрешены для экстренного применения в условиях пандемии.

Флувоксамин используется для лечения тревожности, депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Препарат также помогает уменьшить воспаление и может дополнительно снизить тяжесть COVID-19, которая напрямую связана с неконтролируемым воспалением и цитокиновым штормом. Эффективность флувоксамина доказали эксперименты с животными - препарат уменьшал воспаление и купировал сепсис за счет блокировки провоспалительного цитокина, интерлейкина-6.

Также проводились тесты с участием 152 пациентов с COVID-19 с легким или умеренным течением инфекции. Участники были разделены на две группы. Первая получала 100 граммов флувоксамина (80 пациентов), вторая - плацебо (72 пациента) трижды в день в течение 15 дней. Через 15 дней ни один из участников основной группы не сообщил об обострении болезни. С другой стороны, у шести из 72 пациентов в группе плацебо наблюдалось ухудшение симптоматики.