Духовные лица должны носить в многолюдных местах маски

«В расположенных отдельно от церковного зала внутренних помещениях, многолюдных местах, в том числе общественном транспорте и других местах, где они непосредственно контактируют с другими людьми, духовные лица и работники церкви должны регулярно дезинфицировать руки и носить защитную маску или защитный щиток для лица», - говорится в расположении консистории.

Маски не нужно носить на церковных службах и прочих проходящих в церковном зале церковных мероприятиях.

При проведении служб и прочих церковных мероприятий в церковном зале и помещениях прихода и церковного учреждения следует установить в заметных и легкодоступных местах вблизи входов и выходов, а также в туалетах средства дезинфекции, о пользовании которыми следует напоминать участникам.

Согласно распоряжениям консистории, следует регулярно дезинфицировать внутренние помещения общего пользования, поверхности и предметы в соответствии с частотой их использования, создать возможность покупки защитных масок или при необходимости их бесплатной раздачи тем, кто не имеет возможности их купить. Участникам мероприятий должны быть обеспечены стационарные сидячие места с соблюдением принципа безопасного дистанцирования. Вне зон со стационарными сидячими местами на всех мероприятиях должно соблюдаться правило 10+2.