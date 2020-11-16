Моряки против слияния Департамента водных путей сообщения с Департаментом транспорта

Рийгикогу работает над законом о слиянии Департамента авиации, Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей сообщения и создании нового департамента. Второе чтение закона запланировано на 18 ноября.

В своем обращении к Рийгикогу организации отмечают, что Министерство экономики и коммуникаций (MKM) не выслушало по данному вопросу ни одну представляющую моряков организацию, насколько им известно, ни одна из организаций в сфере мореходства не поддержала слияние департаментов.

«Только связанные с транзитом предприниматели выразили на одном обсуждении положительное отношение, поскольку в их интересах улучшить связанную со всем транспортом логистику и соответствующие государственные учреждения», - говорится в обращении.

Организации моряков подчеркивают, что мореходство является экономической отраслью, а морской транспорт — одна из его сфер. «Последнее рабочее учреждение, сохранившее хотя бы какую-то компетентность в своей сфере, это Департамент водных путей сообщения. Ликвидация этого учреждения и подчинение его функций большому и занятому преимущественно вопросами общественного и шоссейного транспорта Департаменту шоссейных дорог в нынешней ситуации, на наш взгляд, станет губительной для всего морского дела», - отмечают они.

Кроме того, организации не считают оптимизацию затрат убедительным аргументом в пользу нового департамента. «Нас проинформировали, что создание объединенного Департамента транспорта обойдется в 1,5-2 млн евро, а первоначальная годовая экономия благодаря так называемой синергии объединенного департамента может составить 200 000 евро. В чем же заключается оптимизация затрат? Невозможно всерьез относиться и к словам об экономии за счет опорных услуг, поскольку они уже во многом оптимизированы посредством государственного центра опорных услуг», - говорится в письме.

Подписавшиеся под обращением считают, что любая государственная реформа на уровне организаций должна сокращать число руководителей. «В данном случае число руководителей вырастет. Руководители всех объединяемых департаментов станут руководителями служб, появится также гендиректор объединенного департамента. Таким образом, возрастет дублирование определенных руководящих функций, а это напрямую противоречит запланированному в государственной реформе», - отмечают они.

Кроме того, организации моряков обвиняют MKM в том, что оно занимается чем угодно кроме выполнения задач, принятых в рамках плана развития мореходства.

«Государственный план развития мореходства не предусматривал ликвидацию Департамента водных путей, но содержит крайне четкие указания MKM по улучшению сотрудничества между министерствами, повышению эффективности работы морской комиссии и повышению административной компетентности государства в сфере мореходства. Ни одна из предусмотренных государственным планом развития задач не была выполнена, а проблемы только растут», - написано в обращении.

Выступившие с обращением организации просят Рийгикогу не продолжать работу над законопроектом в нынешнем виде и, прежде чем возобновлять работу над ним, провести анализ потребности в административной компетентности государства в сфере мореходства.

Обращение подписали Независимый профсоюз моряков Эстонии, Союз капитанов судов Эстонии, Союз судовых механиков Эстонии и Эстонский клуб капитанов.