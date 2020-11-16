Еще одна школа частично перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса

По словам директора школы Ааво Соопа, больные дети не ходили в школу с симптомами и оставались дома сразу после появления первых признаков болезни. «В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы решили, что один четвертый класс и все седьмые классы отправятся на домашнее обучение до 23 ноября», - сказал он.