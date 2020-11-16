Еще одна школа из-за коронавируса частично перешла на дистанционное обучение

В понедельник все три седьмых класса и один четвертый класс Кесклиннаской школы Вильянди были отправлены на дистанционное обучение, поскольку на прошлой неделе школу посещали двое детей, у которых был диагностирован коронавирус, пишет Sakala.
По словам директора школы Ааво Соопа, больные дети не ходили в школу с симптомами и оставались дома сразу после появления первых признаков болезни. «В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы решили, что один четвертый класс и все седьмые классы отправятся на домашнее обучение до 23 ноября», - сказал он.
Расположенная в центре города школа работает в нескольких учебных корпусах, седьмые классы учатся в главном здании, а четвертые классы - в здании для младшеклассников.
По данным Sakala, в некоторых школах Вильяндиского уезда дети остались дома, потому что их признали близкими контактами, но не было причин отправлять классы на домашнее обучение.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!