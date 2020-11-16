Встал не с той ноги? Водитель автобуса дважды обругал своих пассажиров

Когда автобус тронулся, Сирье стала болтать со своими знакомыми и показывать им фотографии на своем телефоне. Неподалеку сидел мужчина, который, по оценке компании, перебрал с алкоголем.

«Мой телефон передавался из рук в руки, так как я показывала знакомым фотографии. Неожиданно водитель гаркнул нам, что в автобусе нельзя распивать алкогольные напитки», - вспоминает она. Пассажирка утверждает, что алкоголь они не пили, просто водитель принял ее телефон за бутылку. Пьяный мужчина, который обозлился на водителя, стал кричат ему в ответ. Сирье и ее знакомые попытались усмирить незнакомца, в какой-то степени им это даже удалось.

Неприятный инцидент

«Потом мужчина стал выходить из автобуса. К сожалению, к тому времени силы окончательно покинули его тело и он растянулся в проходе. Он пополз к выходу, наконец, встал и вышел из автобуса», - описала Сирье. По ее словам, водитель тут же нервно подпрыгнул и стал ругаться с ними на предмет того, почему они с сестрой не помогли своему пьяному знакомому. «Я была в шоке. Мы сидели от этого человека на приличном расстоянии и общались с другими людьми. Почему я должна брать под мышку незнакомого пьяного человека и помогать ему выйти из автобуса», - недоумевает пассажирка.

Сирье редко ездит на автобусах, но теперь планирует и вовсе отказаться от общественного транспорта. «Я позвонила и в Hansabuss тоже, чтобы они посмотрели по камерам, употребляли ли мы алкоголь. Обещали посмотреть», - добавила она.

Водителя призвали к порядку

Менеджер по логистике Hansabuss Тармо Кюннапуу рассказал, что после вышеописанного инцидента водителя вызвали на беседу. «По утверждению водителя автобуса, упавший пассажир был явно пьян, а поскольку эти пассажиры сидели в одном ряду, у него создалось впечатление, что речь идет об одной компании. Опираясь на это, он попросил сидевших рядом людей помочь пьяному товарищу», - объяснил Кюннапуу.

По его словам, автобусная фирма посмотрела видеозапись без звука, по которой невозможно определить, употребляли ли в автобусе алкоголь. «Водитель признал, что отреагировал слишком эмоционально и не должен был повышать голос», - отметил Кюннапуу.

Известно, что речь идет об очень опытном водителе. «Поскольку ранее на этого водителя жалоб не было, мы посчитали нужным просто призвать его к порядку», - сказал менеджер по логистике и добавил, что водитель передает пассажирам свои извинения за несдерженность.

Кюннапуу добавил, что, безусловно, такое отношение к клиентам не соответствует стандартам AS Hansa Bussiliinid.