Пограничники на Чудском озере помогли снять с мели моторку с тремя людьми на борту

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что 15 ноября на заставу Мехикоорма позвонил мужчина, по словам которого он на своей моторке на Чудском озере сел на мель. В момент происшествия в лодке было всего три человека, моторка села на мель на траверсе банки Ухтинина.