Пн, 16.11.2020
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Март Хельме
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  • Пограничники на Чудском озере помогли снять с мели моторку с тремя людьми на борту

Пограничники на Чудском озере помогли снять с мели моторку с тремя людьми на борту

Моторная лодка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

В конце прошлой недели на Чудском озере пограничники пришли на помощь мужчине, который на своей моторной лодке с друзьями оказался на мели.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что 15 ноября на заставу Мехикоорма позвонил мужчина, по словам которого он на своей моторке на Чудском озере сел на мель. В момент происшествия в лодке было всего три человека, моторка села на мель на траверсе банки Ухтинина. 

На помощь рыбакам пришли пограничники, которые своим катером стянули лодку с мели. Моторка своим ходом добралась до берега.

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