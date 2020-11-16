Пограничники на Чудском озере помогли снять с мели моторку с тремя людьми на борту

В конце прошлой недели на Чудском озере пограничники пришли на помощь мужчине, который на своей моторной лодке с друзьями оказался на мели.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что 15 ноября на заставу Мехикоорма позвонил мужчина, по словам которого он на своей моторке на Чудском озере сел на мель. В момент происшествия в лодке было всего три человека, моторка села на мель на траверсе банки Ухтинина.
На помощь рыбакам пришли пограничники, которые своим катером стянули лодку с мели. Моторка своим ходом добралась до берега.