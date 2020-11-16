Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе, но в отставку не собирается

Пашинян добавил, что должен предстать перед судом армянского народа. Сам народ, по его словам, «должен знать обо всех обстоятельствах дела, должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством». В то же время он исключил возможность подать в отставку. «В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет», - отметил он.

Пашинян рассказал, что к маю 2018 года, когда он пришел к власти, переговорный процесс прошел точку невозврата, в нем ясно вырисовывались контуры территориальных уступок без определения статуса, иначе говоря - «территории в обмен ни на что».

«Мы попытались изменить эту логику. Я попытался повысить нашу сопротивляемость, но нам это не удалось», - сказал глава армянского правительства, пояснив, что армянские ВС потерпели неудачу в Нагорном Карабахе из-за того, что воевали не только с армией Азербайджана, но и турецкими ВС и наемниками из стран Ближнего Востока.

«По итогам июльских боев [на северо-востоке Армении] стало понятно, что мы готовы к войне с армией Азербайджана. Однако основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами», - отметил он. Говоря о недавнем договоре о прекращении огня, Пашинян заверил, что договор останется в силе, хотя и является проигрышным для Армении.

По его словам, изменить положения документа можно было бы только при изменении военной ситуации. «Сегодня это нереально. Необходимо провести переговоры, потому что в документе есть положения, которые требуют комментариев, и лучшие предложения попытаемся реализовать», - сказал он.

Также премьер пояснил свой ночной пост о возвращающихся с фронта солдатах, которые закончат споры со скулящими под стенами армянами, за который Пашиняна уже обвинили в разжигании гражданской войны. По его словам, он хочет встретиться с военными, и не имеет в виду внутренний конфликт между соотечественниками. «Военный, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого», - уточнил он. Он добавил, что несколько сотен военных остаются пропавшими без вести, а по итогам поисков в стране может быть объявлен день траура.

Пашинян также потребовал, чтобы оппозиция республики дала гарантии об исключении возможности вооруженной борьбы во внутренней политике страны. «Я ожидаю, что оппозиция четко заявит, что исключает любую насильственную деятельность, подстрекательство к насилию (в том числе вооруженному) в своих дальнейших действиях. Это наконец положит конец напряженности, которая накапливалась в течение многих дней», - отметил он в публикации в Facebook.