Систему электронных выборов ждет всесторонний аудит

Также будет инициирован проект поправок к законам о выборах, который должен будет более точно определить ответственность сферы управления Министерства экономики и коммуникаций (MKM) в связи с организацией выборов и обеспечением кибербезопасности.

«Выборы, включая электронные, - это не что иное, как вопрос национальной безопасности», - пояснил он. Поскольку государство разрешает проведение электронных выборы, оно также должно обеспечивать защиту электронных приложений на самом высоком уровне кибербезопасности.

Член фракции "Отечества" в Рийгикогу Свен Сестер недавно сообщил в соцсетях, что не видит проблемы в том, что протоколы электронного голосования следует хранить дольше, поскольку в случае споров и вопросов может возникнуть необходимость установить истину.

«Однако я считаю проблемой, когда электронное голосование в целом ставится под сомнение. И все сводится к очередной параноидальной теории заговора, - написал Сестер. - Да, Партия реформ получила больше всего электронных голосов. И что с того? Сам по себе этот факт не дает оснований ставить под сомнение систему голосования».

Он припомнил, что когда-то за противостоянием электронным выборам была замечена Центристская партия. Но сейчас складывается впечатление, что партия премьер-министра больше не ставит под сомнение все, что связано с электронным голосованием.

«А теперь еще EKRE со своими теориями заговора. Алло, вы уже полтора года в коалиции. Слишком короткий срок? Несколько ваших министров занимают ключевые посты, а также имеют доступ к информации. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы прояснить ситуацию вокруг электронного голосования», - выступил с критикой Сестер.