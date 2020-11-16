Пн, 16.11.2020
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За сутки в Литве подтверждены 1152 новых случая COVID-19, восемь человек скончались

Аэропорт Вильнюса.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще восемь человек. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья Литвы (НЦОЗ). 

Еще трое зараженных COVID-19 скончались по иным причинам. 

По данным Министерства здравоохранения, в целом с началом пандемии в Литве установлено 35 911 заражений коронавирусом, 285 человек скончались от вируса. Еще 111 зараженных скончались по иным причинам.

Продолжают болеть 27 633 человек, 7882 – выздоровели. В изоляции в данный момент находятся 100 553 человек. 

С начала июня в стране зарегистрированы 472 ввозных случая.

В воскресенье было взято 4458 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 187 тыс. 674.

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