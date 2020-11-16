За сутки в Литве подтверждены 1152 новых случая COVID-19, восемь человек скончались

Еще трое зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.

По данным Министерства здравоохранения, в целом с началом пандемии в Литве установлено 35 911 заражений коронавирусом, 285 человек скончались от вируса. Еще 111 зараженных скончались по иным причинам.

Продолжают болеть 27 633 человек, 7882 – выздоровели. В изоляции в данный момент находятся 100 553 человек.

С начала июня в стране зарегистрированы 472 ввозных случая.