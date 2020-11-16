Бурятия первой из российских регионов ввела полный двухнедельный локдаун из-за коронавируса.

Ограничение будет действовать по 30 ноября. В этот период полностью запрещена работа торгово-развлекательных центров (ТРЦ), кинотеатров, бассейнов и саун. Исключение сделано для общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной торговли товарами первой необходимости.

По словам Цыденова, такие меры объясняются сложной ситуацией с распространением коронавируса: прирост больных не сокращается, в аптеках наблюдается дефицит лекарств, а в лабораториях находится более 25 тыс. необработанных тестов. Загрузка ковидных коек в республике составляет 83%, при этом в Улан-Удэ - более 90%.

«Врачи работают на износ, сжав зубы», - заявил Цыденов, констатировав, что половина случаев заболевания выявляется у граждан в возрасте от 19 до 30 лет. «Молодежь не думает ни о себе, ни об окружающих. Не время для шуток, нужно изменить ситуацию и в сознании, и в поведении, и в системе здравоохранения», - заявил глава республики.

При этом глава Бурятии подчеркнул, что локдаун будет снят не позже 30 ноября. "Продления ограничений не будет. Если кто-то в этот период нарушит условия, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок", - сказал он.

В пресс-службе правительства Бурятии пояснили, что власти провели оценку влияния двухнедельного локдауна на бизнес. В связи с пандемией они намерены ввести льготную налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей в размере 1% на доходы и 5% на "доходы минус расходы" на весь 2021 год. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Народного хурала республики. Кроме того, наиболее пострадавший бизнес освобожден от уплаты налогов в этом году с возможностью реструктуризации выплат вплоть до конца следующего года.

Ранее руководители бурятских ТРЦ написали коллективное письмо главе республики с просьбой не закрывать торговлю. По их данным, из-за снижения покупательской активности торговые центры несут убытки, и новая остановка их работы может привести к банкротству. После заявления Алексея Цыденова в ТРЦ начался ажиотаж, люди ринулись в магазины. В соцсетях жалуются, что многие не успели купить зимнюю одежду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя локдаун в Бурятии, заявил, что в регионе пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. По его словам, комплексного плана по усилению ограничений нет и быть не может. «Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам», - сказал он.