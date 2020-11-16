Целый ряд матчей на Кубок Эстонии по гандболу перенесен из-за коронавируса

«Поскольку со сборной Эстонии связаны игроки команды Serviti, таллиннской, вильяндиской и тапаской команд, по понятной причине до конца периода самоизоляции и проведения повторных тестов они не могут участвовать в матчах. Обновленный календарь уже есть, однако надо еще немного подождать прежде, чем мы его утвердим», - пояснила BNS генеральный секретарь EKL Пирье Орассон..

На прошлой неделе пришлось отложить два матча лиги чемпионов - Viljandi HC – Põlva Serviti и HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Tallinn. На прошлой неделе в планах было провести пять матчей четвертьфинала Кубка Эстонии, однако пока будет проведен только один. Команда Serviti в первом матче серии против команды Тартуского университета вышла победителем и в среду отправится в Тарту на повторную игру.

В двух четвертьфинальных парах первоначально планировалось на этой неделе провести обе встречи, но теперь для выявления полуфиналистов из двух пар - Põlva/Arcwood – SK Tapa/N.R. Energy и Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper будут назначены новые сроки проведения матчей.