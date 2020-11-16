СМИ: Совет ЕС может дать ход третьему пакету санкций против Белоруссии

Совет ЕС по иностранным делам может дать ход третьему пакету санкций против Белоруссии на видеоконференции 19 ноября, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.
«Министры иностранных дел ЕС намерены дать зеленый свет третьему пакету санкций ЕС в отношении Белоруссии в четверг, когда они встретятся в ходе видеоконференции. Убийство (гражданского активиста Романа) Бондаренко ускорило процесс», - написал он в понедельник в Twitter.
При этом дипломатический источник в институтах ЕС сообщил "Интерфаксу" в понедельник, что видеоконференция не является официальным заседанием Совета ЕС и, следовательно, юридического решения по санкциям она принимать не может.
«Более того, - продолжил собеседник агентства, - вопрос о Белоруссии не включен в повестку дня этой конференции. И он пока на входит в повестку дня Комитета постоянных представителей стран ЕС, который, как того требует процедура, должен сначала согласовать такой вопрос. Так это обстояло с предыдущим решением и так происходит обычно».
«Все, что можно допустить, - я обращаю ваше внимание на слово допустить - это то, что такой вопрос может быть затронут по разделу "Прочее" и обсуждаться неформально без принятия решений. Министры могут поднимать любые вопросы по ходу дискуссий. Можно допустить, что министры придут к политическому согласию о принятии такого пакета, но этого я вам на данный момент сказать не могу. Повторю: Белоруссии нет в запланированной повестке дня. Надо дождаться этого совещания», - объяснил источник.
Ранее Евросоюз назвал возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей гибель в Минске 31-летнего Романа Бондаренко от рук переодетых в штатское силовиков.
«Европейский союз выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям господина Бондаренко. ЕС солидарен со всеми белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа», - говорилось в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе 13 ноября.
В Евросоюзе напомнили, что ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в репрессиях и запугивании граждан, и готов ввести дополнительные ограничительные меры.