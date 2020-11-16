СМИ: Совет ЕС может дать ход третьему пакету санкций против Белоруссии

«Министры иностранных дел ЕС намерены дать зеленый свет третьему пакету санкций ЕС в отношении Белоруссии в четверг, когда они встретятся в ходе видеоконференции. Убийство (гражданского активиста Романа) Бондаренко ускорило процесс», - написал он в понедельник в Twitter.

При этом дипломатический источник в институтах ЕС сообщил "Интерфаксу" в понедельник, что видеоконференция не является официальным заседанием Совета ЕС и, следовательно, юридического решения по санкциям она принимать не может.

«Более того, - продолжил собеседник агентства, - вопрос о Белоруссии не включен в повестку дня этой конференции. И он пока на входит в повестку дня Комитета постоянных представителей стран ЕС, который, как того требует процедура, должен сначала согласовать такой вопрос. Так это обстояло с предыдущим решением и так происходит обычно».

«Все, что можно допустить, - я обращаю ваше внимание на слово допустить - это то, что такой вопрос может быть затронут по разделу "Прочее" и обсуждаться неформально без принятия решений. Министры могут поднимать любые вопросы по ходу дискуссий. Можно допустить, что министры придут к политическому согласию о принятии такого пакета, но этого я вам на данный момент сказать не могу. Повторю: Белоруссии нет в запланированной повестке дня. Надо дождаться этого совещания», - объяснил источник.

Ранее Евросоюз назвал возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей гибель в Минске 31-летнего Романа Бондаренко от рук переодетых в штатское силовиков.

«Европейский союз выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям господина Бондаренко. ЕС солидарен со всеми белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа», - говорилось в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе 13 ноября.