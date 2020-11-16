Картина дня: более 200 новых зараженных, штрафы за парковку и новые коронавирусные ограничения

Васильев: не хотите сидеть на балконе и стучать в сковородки – носите маски!

С сегодняшнего дня в Эстонии введен масочный режим. Что помогает эффективнее защититься от коронавируса – специальная защитная маска, тканевая самоделка или вообще ничего? Тему прокомментировал в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев. Читать далее...

В Эстонии вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Согласно принятому правительством в прошлый вторник решению, в Эстонии с понедельника, 16 ноября, вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. Читать далее...

Работник скорой помощи заразился коронавирусом: его коллег отправили на самоизоляцию

Неделю назад, 9 ноября, один работник Тартуской скорой помощи получил от Департамента здоровья оповещение, что во время занятий хобби он контактировал с зараженным Covid-19. Работник, у которого отсутствовали симптомы заболевания, на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 211 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 211, то есть шесть процентов от общего количества тестов. Читать далее...

Ограничения в зале приведут к закрытию театров

С понедельника в заведениях питания и развлечений для посетителей начнет действовать правило соблюдения двухметровой дистанции, а проводить время вместе смогут компании до десяти человек. Правило частично касается и театров. Что ждет театралов? Этим вопросом задался Postimees.

Острая нехватка парковочных мест: жильцы панельных домов через день получают штрафы

И хотя на протяжении многих лет жители Аннелинна как-то размещали свои автомобили на узких улочках, теперь же те, кто паркуются поздним вечером в последнюю очередь на каком-нибудь свободном клочке, наутро получают внушительные штрафы. Читать далее...

Коронавирус начал распространяться в Италии уже в сентябре 2019 года

В Италии коронавирус Sars-Cov-2 распространялся уже в сентябре 2019 года: антитела к нему нашли в крови, взятой на анализ еще в том месяце. Читать далее...

Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе, но в отставку не собирается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Читать далее...

Моряки против слияния Департамента водных путей сообщения с Департаментом транспорта

По оценке представляющих моряков организаций, слияние Департамента водных путей сообщения с новым Департаментом транспорта не является ни рациональным, ни приемлемым. Читать далее...

Систему электронных выборов ждет всесторонний аудит

По состоянию на сегодняшний день день система электронных выборов Эстонии не подвергалась всестороннему аудиту или оценке безопасности. Но это произойдет в ближайшем будущем. К предстоящим выборам в местные самоуправления планируется разработать ряд нововведений по повышению безопасности. Читать далее...

Медики нашли новое спасение от COVID-19

Сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета установили, что антидепрессант флувоксамин способен уменьшать воспаление, тем самым, предотвращая развития тяжелой инфекции коронавируса. Читать далее...