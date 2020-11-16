Картина дня: новые коронавирусные ограничения, штрафы за парковку и оставленные в беде школы

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 ноября.
Васильев: не хотите сидеть на балконе и стучать в сковородки – носите маски!
С сегодняшнего дня в Эстонии введен масочный режим. Что помогает эффективнее защититься от коронавируса – специальная защитная маска, тканевая самоделка или вообще ничего? Тему прокомментировал в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев. Читать далее...
В Эстонии вступили в силу новые коронавирусные ограничения
Согласно принятому правительством в прошлый вторник решению, в Эстонии с понедельника, 16 ноября, вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. Читать далее...
ФОТО 〉 Первый день новых ограничений: носят ли люди в магазинах маски?
Почти два месяца назад журналист наблюдал, насколько активно люди носят в магазинах маски и дезинфицируют руки. Из более 350 человек только несколько были в масках, также немногие дезинфицировали руки. Сейчас ситуация в магазинах кардинально изменилась. Читать далее...
Работник скорой помощи заразился коронавирусом: его коллег отправили на самоизоляцию
Неделю назад, 9 ноября, один работник Тартуской скорой помощи получил от Департамента здоровья оповещение, что во время занятий хобби он контактировал с зараженным Covid-19. Работник, у которого отсутствовали симптомы заболевания, на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус. Читать далее...
Диагноз COVID-19 поставлен 211 жителям Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 211, то есть шесть процентов от общего количества тестов. Читать далее...
Посмертная награда за мужество: житель Эстонии призвал к порядку нарушителя и получил роковую пулю
В понедельник, 16 ноября, министр юстиции Райво Аэг вручил награду за гражданское мужество шести людям, которые своими смелыми действиями помогли остановить преступников. Летом погибший при погоне за преступником в Лихуле Виргот Рягастик получила награду посмертно. Читать далее...
Нарвитяне собирают подписи под требованием вернуть Алексея Евграфова на пост мэра
За два дня почти тысяча человек вступили в Facebook в закрытую группу поддержки экс-мэра Нарвы - это около 2% избирателей города. Сегодня группа соцсети стала открытой, а ее создатели официально начали собирать подписи, требуя от депутатов снова назначить Алексея Евграфова мэром. Читать далее...
Департамент здоровья бросил директоров школ в беде
Министерство образования требует от директоров школ предварительно согласовывать с Департаментом здоровья переход на удаленное обучение, но директора школ Харьюмаа, в школе которых обнаружили коронавирус, не смогли в воскресенье связаться с департаментом. Читать далее...
Ограничения в зале приведут к закрытию театров
С понедельника в заведениях питания и развлечений для посетителей начнет действовать правило соблюдения двухметровой дистанции, а проводить время вместе смогут компании до десяти человек. Правило частично касается и театров. Что ждет театралов? Этим вопросом задался Postimees.
Острая нехватка парковочных мест: жильцы панельных домов через день получают штрафы
И хотя на протяжении многих лет жители Аннелинна как-то размещали свои автомобили на узких улочках, теперь же те, кто паркуются поздним вечером в последнюю очередь на каком-нибудь свободном клочке, наутро получают внушительные штрафы. Читать далее...
Коронавирус начал распространяться в Италии уже в сентябре 2019 года
В Италии коронавирус Sars-Cov-2 распространялся уже в сентябре 2019 года: антитела к нему нашли в крови, взятой на анализ еще в том месяце. Читать далее...
Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе, но в отставку не собирается
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Читать далее...
Моряки против слияния Департамента водных путей сообщения с Департаментом транспорта
По оценке представляющих моряков организаций, слияние Департамента водных путей сообщения с новым Департаментом транспорта не является ни рациональным, ни приемлемым. Читать далее...
Систему электронных выборов ждет всесторонний аудит
По состоянию на сегодняшний день день система электронных выборов Эстонии не подвергалась всестороннему аудиту или оценке безопасности. Но это произойдет в ближайшем будущем. К предстоящим выборам в местные самоуправления планируется разработать ряд нововведений по повышению безопасности. Читать далее...
Медики нашли новое спасение от COVID-19
Сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета установили, что антидепрессант флувоксамин способен уменьшать воспаление, тем самым, предотвращая развития тяжелой инфекции коронавируса. Читать далее...