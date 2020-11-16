Картина дня: новые коронавирусные ограничения, штрафы за парковку и оставленные в беде школы

Васильев: не хотите сидеть на балконе и стучать в сковородки – носите маски!

С сегодняшнего дня в Эстонии введен масочный режим. Что помогает эффективнее защититься от коронавируса – специальная защитная маска, тканевая самоделка или вообще ничего? Тему прокомментировал в студии Postimees член социальной комиссии Рийгикогу, теледоктор Виктор Васильев. Читать далее...

В Эстонии вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Согласно принятому правительством в прошлый вторник решению, в Эстонии с понедельника, 16 ноября, вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. Читать далее...

ФОТО 〉 Первый день новых ограничений: носят ли люди в магазинах маски?

Почти два месяца назад журналист наблюдал, насколько активно люди носят в магазинах маски и дезинфицируют руки. Из более 350 человек только несколько были в масках, также немногие дезинфицировали руки. Сейчас ситуация в магазинах кардинально изменилась. Читать далее...

Работник скорой помощи заразился коронавирусом: его коллег отправили на самоизоляцию

Неделю назад, 9 ноября, один работник Тартуской скорой помощи получил от Департамента здоровья оповещение, что во время занятий хобби он контактировал с зараженным Covid-19. Работник, у которого отсутствовали симптомы заболевания, на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 211 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 211, то есть шесть процентов от общего количества тестов. Читать далее...

Посмертная награда за мужество: житель Эстонии призвал к порядку нарушителя и получил роковую пулю

В понедельник, 16 ноября, министр юстиции Райво Аэг вручил награду за гражданское мужество шести людям, которые своими смелыми действиями помогли остановить преступников. Летом погибший при погоне за преступником в Лихуле Виргот Рягастик получила награду посмертно. Читать далее...

Нарвитяне собирают подписи под требованием вернуть Алексея Евграфова на пост мэра

За два дня почти тысяча человек вступили в Facebook в закрытую группу поддержки экс-мэра Нарвы - это около 2% избирателей города. Сегодня группа соцсети стала открытой, а ее создатели официально начали собирать подписи, требуя от депутатов снова назначить Алексея Евграфова мэром. Читать далее...

Департамент здоровья бросил директоров школ в беде

Министерство образования требует от директоров школ предварительно согласовывать с Департаментом здоровья переход на удаленное обучение, но директора школ Харьюмаа, в школе которых обнаружили коронавирус, не смогли в воскресенье связаться с департаментом. Читать далее...

Ограничения в зале приведут к закрытию театров

С понедельника в заведениях питания и развлечений для посетителей начнет действовать правило соблюдения двухметровой дистанции, а проводить время вместе смогут компании до десяти человек. Правило частично касается и театров. Что ждет театралов? Этим вопросом задался Postimees.