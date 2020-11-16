Пн, 16.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Работник скорой помощи заразился коронавирусом: его коллег отправили на самоизоляцию

Работник скорой помощи заразился коронавирусом: его коллег отправили на самоизоляцию

Тартуская скорая помощь.

ФОТО: Kristjan Teedema

В Тарту из-за зараженного коронавирусом работника скорой помощи, девять его коллег были отправлены на самоизоляцию, сообщает Tartu Postimees.

Неделю назад, 9 ноября, один работник Тартуской скорой помощи получил от Департамента здоровья оповещение, что во время занятий хобби он контактировал с зараженным Covid-19. Работник, у которого отсутствовали симптомы заболевания, на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус.

По словам члена правления Тартуской скорой помощи Айре Воогла, в связи со случаем на прошлой неделе на самоизоляцию были отправлены девять работников скорой помощи.

На сегодняшний день, 16 ноября, никто из отправленных на карантин работников не заболел, уточнила Айре Воогла.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back