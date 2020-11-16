Работник скорой помощи заразился коронавирусом: его коллег отправили на самоизоляцию

Неделю назад, 9 ноября, один работник Тартуской скорой помощи получил от Департамента здоровья оповещение, что во время занятий хобби он контактировал с зараженным Covid-19. Работник, у которого отсутствовали симптомы заболевания, на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус.