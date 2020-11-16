Работник скорой помощи заразился коронавирусом: его коллег отправили на самоизоляцию

В Тарту из-за зараженного коронавирусом работника скорой помощи, девять его коллег были отправлены на самоизоляцию, сообщает Tartu Postimees.
Неделю назад, 9 ноября, один работник Тартуской скорой помощи получил от Департамента здоровья оповещение, что во время занятий хобби он контактировал с зараженным Covid-19. Работник, у которого отсутствовали симптомы заболевания, на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус.
По словам члена правления Тартуской скорой помощи Айре Воогла, в связи со случаем на прошлой неделе на самоизоляцию были отправлены девять работников скорой помощи.
На сегодняшний день, 16 ноября, никто из отправленных на карантин работников не заболел, уточнила Айре Воогла.