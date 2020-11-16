Пн, 16.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Съехавший с дороги грузовик превратился в металлолом: водитель пострадал

Галерея ⟩ Съехавший с дороги грузовик превратился в металлолом: водитель пострадал

В 13.20 на старом участке шоссе Таллинн-Тарту, на отрезке между Мустла и Выйбу в Ярвамаа, с дороги вылетел грузовик, пишет Järva Teataja.

Машина, вероятно, связанная с проводившимися поблизости дорожными работами, двигалась в сторону столицы, когда съехала в правый кювет.

Водитель пострадал, и медики доставили его в больницу, но перед этим полиции удалось его проверить, как заявили полицейские, он трезв.

Почему произошла авария, работавшие на месте происшествия полицейские сказать не смогли. Столкновения с другой машиной не было. В момент аварии прицеп грузовика был пуст.

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