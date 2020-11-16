Галерея ⟩ Съехавший с дороги грузовик превратился в металлолом: водитель пострадал

Машина, вероятно, связанная с проводившимися поблизости дорожными работами, двигалась в сторону столицы, когда съехала в правый кювет.

Водитель пострадал, и медики доставили его в больницу, но перед этим полиции удалось его проверить, как заявили полицейские, он трезв.

Почему произошла авария, работавшие на месте происшествия полицейские сказать не смогли. Столкновения с другой машиной не было. В момент аварии прицеп грузовика был пуст.