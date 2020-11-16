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Экс-президент США Барак Обама дал интервью Би-би-си, в котором заявил, что избрание Джо Байдена - лишь первый шаг к исцелению нации, страдающей глубоким расколом. По мнению Обамы, политической воли будет недостаточно, обществу предстоит провести над собой серьезную работу.

Экс-президент США Барка Обама Reuters

Перед Америкой стоит сложная задача - избавиться от культуры «безумных теорий заговора», которая значительно усугубила раскол в стране в последние четыре года, сказал в интервью Би-би-си экс-президент США Барак Обама. В ходе беседы он представил свои новые мемуары.

Обама считает, что победа Джо Байдена на выборах - лишь начало процесса исцеления страны. «Понадобится больше, чем одни выборы, чтобы обратить вспять установившийся порядок вещей», - сказал Обама.

Политических решений недостаточно, чтобы объединить расколотую нацию, нужны структурные изменения, считает экс-президент. Кроме того, людям необходимо вновь научиться слышать друг друга: признать факты и только потом спорить о том, что делать в связи с этими фактами.

По словам Обамы, убеждения молодого поколения внушают ему большую надежду на то, что мир может измениться. Он призывает молодых людей воспитывать в себе осторожный оптимизм и быть частью этих изменений.

Как в Америке нагнетался раскол

Конфронтация между американской глубинкой и городами, вопросы иммиграции, неравенство и различные теории заговора подогревались некоторыми американскими СМИ и в соцсетях, считает Обама.

«Сейчас мы разделены гораздо сильнее, чем в 2007-2008 годах, когда я участвовал в борьбе за пост и победил», - говорит экс-президент. По его мнению, частично это произошло потому, что раскол был политически выгоден Дональду Трампу и он всячески его поддерживал.

Другая причина раскола, сыгравшая огромную роль - дезинформация, распространяемая на интернет-платформах, где «факты ничего не значат».

«Миллионы людей приняли на веру утверждение, что Джо Байден - социалист или что Хиллари Клинтон входила в секту, связанную с педофилами», - объясняет Барак Обама.

Он имеет в виду ложную конспирологическую теорию о том, что политики-демократы входили в сеть педофилов, один из главных центров которой действует под вывеской пиццерии в Вашингтоне.

«Я думаю в какой-то момент внутри отраслей потребуется ввести сочетание правил и стандартов, чтобы вернуть в нас в точку, где по крайней мере есть общая договоренность о том, что считать фактами, и уже потом можно спорить, что с этими фактами делать», - сказал экс-президент.

Барак Обама и Джо Байден Getty Images Обама считает, что следующий президент США Джо Байден наделен всеми качествами, необходимыми Америке в данный момент истории

Обама говорит, что многие СМИ в последние годы взяли за правило по пунктам разбирать достоверность утверждений ньюсмейкеров в попытке положить конец распространению фальшивых новостей, но часто этого недостаточно, потому что «ложь уже успевает облететь весь земной шар, пока правда еще только выходит за ворота».

По его словам, раскол является также результатом таких социоэкономических факторов, как усиливающееся неравенство между городской и сельской Америкой.

То же самое происходит в Великобритании и во всем мире, отмечает Обама, «люди ощущают, что они соскальзывают с лестницы экономического прогресса, и реагируют соответственно, поддаваясь убеждениям, что во всем виновата та или иная группа».

Как быть с движением «Жизни черных имеют значение» и расовым вопросом?

Барак Обама, ставший первым темнокожим президентом США, полагает, что расовый вопрос «остается одной из главных линий разлома в американской истории, первородным грехом».

Он говорит, что события, развернувшиеся прошлым летом после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицией и реакция на его смерть не только в США, но и во всем мире, стали поводом одновременно для отчаяния и оптимизма.

george-floyd-memorial. Getty Images Джордж Флойд постепенно превращается в легенду

«Отчаяния, потому что в нашей системе уголовного правосудия в столь откровенной форме сохраняется хронический расизм и предвзятость, невероятного оптимизма, поскольку мы наблюдаем протестную активность и невиданную заинтересованность, причем в мирных рамках», - поясняет Обама.

Важно отметить, что в этих протестах принимали участие представители разных рас, подчеркивает он, напоминая, что это сильно отличалось от реакции на убийство в 2012 году безоружного флоридского подростка Трейвона Мартина, которого застрелил дружинник Джордж Циммерман, впоследствии оправданный судом.

Обама напомнил также о смерти в 2014 году безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, в которого белый полицейский произвел шесть выстрелов в Фергюсоне, штат Миссури.

Он сказал, что хотя все эти случаи взбудоражили Америку и вызвали разговоры о расизме и предвзятости правоохранительной системы, «среди значительной части белого населения сохраняется склонность отрицать тот факт, что это было нечто большее, чем единичный случай».

«Но этим летом мы увидели, как в некоторых общинах с очень малочисленным темнокожим населением люди стали признавать, что жизни черных имеют значение и что настала пора перемен».