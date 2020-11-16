Влиятельный иностранный бизнесмен вложил миллионы в недвижимость Таллинна

Компания Hammerhead OÜ продала бизнес-парк Priisle в Ласнамяэ и K2 Loftoffice в Мустамяэ в рамках портфельной сделки. Как сообщает компания, знаковой сделку делает то обстоятельство, что покупателями коммерческих зданий являются инвесторы, которые впервые выходят на рынок коммерческой недвижимости Эстонии.

«В последние годы появление новых иностранных инвесторов в сфере коммерческой недвижимости Эстонии не было обычным явлением. В интересах ликвидности рынка коммерческой недвижимости это пополнение очень необходимо», - сказал член совета Hammerhead OÜ Аллан Кооль.

K2 Loftoffice в Мустамяэ. ФОТО: Hammerhead OÜ

Он подтвердил, что полученные от продажи деньги не останутся лежать на счету: строительство нового коммерческого здания в Tähesaju City уже началось, общий объем инвестиций более 17 миллионов евро, первый этап должен быть завершен в августе.

Новостройки купила компания 1more Project OÜ, которой на 90 процентов владеет латвийское акционерное общество SIA Rīgas Īpašumu Fonds, 10 процентов принадлежат Виталию Кыллометсу, который ранее управлял иностранными инвестициями в Эстонии.

«Это первая сделка и посмотрим, как пойдет с этими объектами, новые покупки не исключены. Посмотрим, что будет происходить на рынке, нет смысла торопиться, - сказал Кыллометс. - Я долго думал, что всегда эстонский капитал уходил в Латвию, сейчас также подходящее время, чтобы немного латвийского капитала пришло в Эстонию».

Владелец латвийского предприятия - Максим Малишко, который занимается как бизнесом в сфере кредитования, так и недвижимостью.

Кыллометс подтвердил, что речь идет о довольно известном и влиятельном человеке в Латвии.

«Речь идет о чисто финансовой инвестиции, нет планов развития, нет планов что-либо строить. Это вложение денег для получения разумной прибыли», - сказал Кыллометс, который будет играть активную роль в управлении инвестиционными проектами.