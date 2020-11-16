Полиция: пропавший две недели назад мужчина найден

Полиция просила помощи в установлении местонахождения проживающего в волости Луунья в деревне Лохква Хендрика, которого в последний раз видели 30 октября.
В полицию поступило сообщение, что с вечера 30 октября близкие не знают, где находится 37-летний Хендрик, который в предпоследний день октября вечером вышел покурить и с этого времени домой не возвращался. Поскольку ранее он уже подобным образом, не сообщая ничего близким, на некоторое время пропадал, близкие подумали, что он вскоре вернется. Но когда спустя несколько недель Хендрик так и не появился, стали беспокоиться и обратились за помощью в полицию.
Полиция сразу приступила к проверке мест как вблизи дома Хендрика в деревне Лохква, так и в Тартумаа, где, по ранее собранной информации, он мог перемещаться или проводить время. Также полицейские побеседовали со знакомыми пропавшего и его соседями, но у них нет информации, где он может быть. Неоднократно были проверены различные медучреждения.
Вечером, 16 ноября, полиция сообщила, что Хендрик найден и с ним все в порядке.