Полиция: пропавший две недели назад мужчина найден

В полицию поступило сообщение, что с вечера 30 октября близкие не знают, где находится 37-летний Хендрик, который в предпоследний день октября вечером вышел покурить и с этого времени домой не возвращался. Поскольку ранее он уже подобным образом, не сообщая ничего близким, на некоторое время пропадал, близкие подумали, что он вскоре вернется. Но когда спустя несколько недель Хендрик так и не появился, стали беспокоиться и обратились за помощью в полицию.