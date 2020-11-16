Вышел из дома покурить и исчез: полиция ищет пропавшего две недели назад мужчину

В полицию поступило сообщение, что с вечера 30 октября близкие не знают, где находится 37-летний Хендрик, который в предпоследний день октября вечером вышел покурить и с этого времени домой не приходил. Поскольку ранее он уже подобным образом, не сообщая ничего близким, пропадал из дома на некоторое время, близкие подумали, что он вскоре вернется. Поскольку спустя несколько недель Хендрик так и не появился, близкие стали беспокоиться и попросили помощи в полиции.

Полиция сразу приступила к проверке мест как вблизи дома Хендрика в деревне Лохква, так и в Тартумаа, где, по ранее собранной информации, он мог передвигаться или проводить время. Также полицейские побеседовали со знакомыми пропавшего и его соседями, но у них также нет информации, где он может быть. Неоднократно были проверены различные медучреждения, но и там его нет. Поиски продолжаются.

Рост Хендрика около 180 см, у него полное телосложение. У него рыжеватая борода, на лбу у глаз небольшой шарм. На нем были серая короткая куртка с капюшоном, синие спортивные брюки, серые зимние кроссовки, синевато-серая шапка.