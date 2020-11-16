Медики Эстонии составили новое лечебное руководство по работе с пациентами с Covid-19

Клиника Тартуского университета, Детская больница Таллинна, центральная больница Ляэне-Таллинна и Североэстонская региональная больница совместными усилиями составили новое лечебное руководство по работе с пациентами с Covid-19. В руководство включена информация как о лечении тяжелобольных пациентов в отделениях интенсивной терапии, так и мониторинге за состоянием пациентов в отделения Covid-19 по всей Эстонии.
«По сравнению с весенней ситуацией, мы подготовлены заметно лучше, у нас больше собранной фактологической информации, фаза экспериментирования уже пройдена. Эстонские больницы при лечении пациентов с коронавирусом исходят из апробированной мировой практики, в лечебное руководство включены новейшие опыт и знания в этой области на международном уровне», - пояснил руководитель центра интенсивной терапии региональной больницы Кристо Эриксон.
По его словам, очень важно, что врачи четырех больниц Эстонии объединили свои усилия в составлении нового лечебного руководства и что оно доступно в больницах по всей Эстонии.
В составлении руководства принимали участие врачи отделений интенсивной терапии, инфекционисты, врачи по внутренним болезням, гинекологи и радиологи.