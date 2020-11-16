Медики Эстонии составили новое лечебное руководство по работе с пациентами с Covid-19

«По сравнению с весенней ситуацией, мы подготовлены заметно лучше, у нас больше собранной фактологической информации, фаза экспериментирования уже пройдена. Эстонские больницы при лечении пациентов с коронавирусом исходят из апробированной мировой практики, в лечебное руководство включены новейшие опыт и знания в этой области на международном уровне», - пояснил руководитель центра интенсивной терапии региональной больницы Кристо Эриксон.