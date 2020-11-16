Назначена дата суда над экс-футболистом Романом Широковым

«Судебное заседание по делу Широкова назначено на 25 ноября 2020 года, на 9 часов 30 минут», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

В начале ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение Широкову, которому вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений», ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Защита экс-футболиста просит рассмотреть дело в особом порядке, что предполагает более мягкое наказание. В этом случае подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.

Адвокаты пострадавшего, в свою очередь, требуют более строгой квалификации содеянного Широковым, поскольку считают, что имело место покушение на убийство. Соответствующее заявление они направили в прокуратуру, но, не получив ответа, пожаловались на ее бездействие в Генпрокуратуру.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» во время любительского футбольного матча. Широков избил ногами арбитра, показавшего ему красную карточку. Момент нападения был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, что судья упал на газон от удара в лицо, после чего футболист пнул ногой уже лежащего мужчину. Арбитр снял побои (их квалифицировали как легкий вред здоровью) и подал заявление в полицию.

По версии Широкова, Данченков спровоцировал его грубыми и надменными репликами, которые его эмоционально задели и вынудили совершить неприемлемый поступок. Данченков же заявил, что не оскорблял футболиста и применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в свой адрес.