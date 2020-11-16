Галерея ⟩ Министр окружающей среды Райн Эплер вступил в должность

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что желает Эплеру успехов и быстро освоиться в должности, чтобы продолжить работу по достижению важных целей в области окружающей среды.

Эплера в прошлый четверг назначила на должность по предложению премьер-министра президент Керсти Кальюлайд, которая ранее освободила от должности его предшественника Рене Кокка. Кокк подал президенту прошение об отставке по состоянию здоровья 5 ноября.