Пн, 16.11.2020
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Мартин Репинский

Галерея ⟩ Министр окружающей среды Райн Эплер вступил в должность

Новый министр окружающей среды Райн Эплер вступил сегодня в должность, принеся присягу в Рийгикогу.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что желает Эплеру успехов и быстро освоиться  в должности, чтобы продолжить работу по достижению важных целей в области окружающей среды.

Эплера в прошлый четверг назначила на должность по предложению премьер-министра президент Керсти Кальюлайд, которая ранее освободила от должности его предшественника Рене Кокка. Кокк подал президенту прошение об отставке по состоянию здоровья 5 ноября.

До вступления в должность министра Эплер был советником министра финансов Мартина Хельме и входил в советы Центра управления государственными лесами, Фонда содействия развитию предпринимательства и фонда KredEx.

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