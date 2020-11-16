Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность

«Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дает первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить COVID-19, в том числе тяжелое протекание заболевания», - заявил глава Moderna Стефан Бансель.

В заявлении Moderna отмечается, что третья фаза исследований, в которой приняли участие 30 000 человек, «отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%». Такой показатель эффективности основан на данных испытаний с участием 95 пациентов с подтвержденными случаями коронавируса: 90 из них получили плацебо и только пять - вакцину компании Moderna, передает «Интерфакс».

В компании заявили, что результаты превысили ожидаемые показатели, установленные для предварительных исследований. При этом в Moderna отметили, что уровень эффективности может измениться по мере анализа большего числа случаев.

Новость об успешных испытаниях вакцины уже прокомментировал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Это, очевидно, очень впечатляющие результаты», - сказал Фаучи?

По его словам, 94,5% эффективности - «действительно выдающийся результат».

По данным телеканала CNN, Фаучи добавил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

Результаты эффективности вакцины Moderna пока что превышают эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Так, она показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Власти США уже закупили крупные партии вакцины и готовы начать распределять их по стране, как только препарат будет одобрен к применению.