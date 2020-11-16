Галерея ⟩ Керсти Кальюлайд: все выдвинутые Мартом и Мартином Хельме обвинения опровергнуты

Созвать Совет по гособороне глава государства решила 8 ноября, когда два лидера Консервативной народной партии Эстонии Март и Мартин Хельме поставили под сомнение честность электронных выборов в Эстонии, недавних выборов в Рийгикогу и президентских выборов в США.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте, а заседания совета проводятся по мере необходимости. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры. Совет обсуждает и дает заключения по вопросам, важным для государственной обороны.

Кальюлайд сказала журналистам после заседания совета, что когда говорят министры, всегда говорит и государство, а слова государства являются и его делами. «Так это видят наши люди, так это видят и наши союзники, партнеры, все остальные страны. Таким же образом видим и мы их, а надеяться, что во всех уголках мира детально анализируют нашу внутреннюю политику, очевидно было бы чрезмерным оптимизмом», - сказала президент.

«Наши министры выразили сомнение в надежности наших собственных выборов, как и в честности процедур одного из наших важнейших союзников, без которых невозможно вообразить нашу безопасность», - сказала она.

Президент сказала, что высказанные министров финансов Мартином Хельме и бывшим в то время министром внутренних дел Мартом Хельме подозрения и упреки, касавшиеся электронного голосования, были опровергнуты службой организации выборов и избирательной комиссией. «Эстонская система выборов надежна, так что я могу заверить всех людей Эстонии — наши выборы и э-голосование безопасны, смело пользуйтесь ими, как и раньше», - сказала президент.

Служба организации выборов также представила совету обзор того, каким образом до сих пор проводились аудиты и контроль безопасности электронных выборов, а министр ИТ Рауль Сием представил свои позиции по дополнительным аудитам. Совет также обсудил ставшее известным на прошлой неделе обстоятельство, согласно которому референдумы или выборы невозможно было бы провести до следующей осени из-за незавершенных технических работ.

«На данный момент понятно, что работу можно реорганизовать таким образом, чтобы при необходимости референдум вместе с электронным голосованием можно было провести в желаемое время. Но мы безусловно извлекли из этого урок на будущее, что, когда речь идет о столь важных процессах, как выборы, один из столпов демократии, всегда нужно рассчитывать так, чтобы законотворчество и технические возможности шли в ногу», - сказала Кальюлайд.

Совет также обсудил безопасность Эстонии ее отношения с США. «Общая позиция совета гласит, что мы крайне успешно сотрудничали с нынешней администрацией США, успешно сотрудничали со всеми предыдущими и будем со следующей, когда она вступит в должность. Мы работаем с теми американскими лидерами, которых американский народ демократически избирает на должность», - сказала президент и добавила, что совет обсудил различные инициативы и сферы, на которых сфокусируется сотрудничество Эстонии с одним из ее важнейших союзников.

Президент добавила, что ни один эстонский политик не должен участвовать в обсуждении организации выборов в других странах, это дело самих стран.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте, а заседания совета проводятся по мере необходимости. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры. Совет обсуждает и дает заключения по вопросам, важным для государственной обороны.