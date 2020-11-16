Галерея ⟩ Последствия высказываний Хельме: Керсти Кальюлайд созвала Совет по гособороне

Созвать Совет по гособороне глава государства решила 8 ноября, когда два лидера Консервативной народной партии Эстонии Март и Мартин Хельме поставили под сомнение честность электронных выборов в Эстонии, недавних выборов в Рийгикогу и президентских выборов в США.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте, а заседания совета проводятся по мере необходимости. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры. Совет обсуждает и дает заключения по вопросам, важным для государственной обороны.

На этот раз встреча состоится в Министерстве обороны и продлится примерно до 17.45, после чего состоится пресс-конференция.