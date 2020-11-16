Нарвитяне собирают подписи под требованием вернуть Алексея Евграфова на пост мэра

Дмитрий Мелисс из инициативной группы ставит свою подпись за возвращение Алексея Евграфова на пост мэра Нарвы. ФОТО: Николай Андреев

Если кресло будет уже занято?

“Мы поставили цель к 22-му числу собрать подписи и передать их”, - сказала Алла Деловая.

Чиновники и руководство горсобрания могут управиться с обязательной процедурой и раньше, чем за четыре месяца, но всё-таки очень высока вероятность, что к моменту, когда депутаты будут голосовать по поводу народной инициативы, в кресле мэра уже будет сидеть другой человек.

Голосование за нового мэра, по предварительным данным, может состояться даже на ближайшей сессии городского собрания 26 ноября. К этому времени уже будет понятно, что поддержка Алексея Евграфова велика, но формально проект, под которым подписываются горожане, до зала горсобрания дойти еще не успеет.

“Наша задача в том, чтобы нас услышали”, - сказал Дмитрий Мелисс.

“Да, чтобы нас услышали, - подтвердила Алла Деловая. - Это покажет, сколько людей в городе Нарва его поддерживают”.

Избирательные союзы начинают конкурировать за Евграфова

Поддерживая экс-мэра, члены инициативной группы не стремятся поддержать Ирину Янович, которая ушла в отставку перед неизбежным вотумом недоверия. Расклад сил в горсобрании они “выносят за скобки”, поскольку мнения разных участников по этому поводу расходятся.

“Она не получила вотума недоверия, она подала в отставку. Значит, со своей работой она не справилась, - считает Алла Деловая. - Поэтому мы поддерживаем именно мэра и выдвигаем его как народного мэра”.

Дмитрий Мелисс также отметил, что поддерживает именно Алексея Евграфова и только его. Но если экс-мэр считает, что он с Ириной Янович - одна команда, то избиратели возражать не будут, считает Мелисс.

Алла Деловая рассуждает о своем участии в муниципальных выборах следующей осенью:

“Если Алексей будет выставлять свою кандидатуру, мы пойдем в его списке, если он, конечно, позовет. Если не позовет, мы решили с людьми, которые сейчас собрались, что всё равно будем делать свой союз и что-то менять в городе Нарва”.

При этом она категорически отвергает идею сотрудничества с Kodulinn Narva. Так называется не только фракция в горсобрании, в прошлом году выбравшая Евграфова мэром, но и некоммерческая организация, в которой экс-мэр состоит вместе с депутатами.

“Это мы обсудили и решили, это однозначно, - сказала Деловая. - С Алексеем еще не обсуждали, только со своей командой. Но впереди еще десять месяцев”.

Получается, теперь Алексея Евграфова хотели бы видеть в своем списке два нарождающихся избирательных союза.

“Вы знаете, сейчас к Алексею будут “свататься” все, посмотрев, какая у него поддержка в городе, - считает Алла Деловая. - Предложения будут от различных партий к нему приходить - от EKRE, от Eesti 200, и каждый будет хотеть видеть его первым в своем списке. Но это будет зависеть от самого человека. Мы примем любое его решение, нам главное, чтобы он работал на город”.

Об этой идее Аллы Деловой Алексей Евграфов говорить не стал:

“Это не прокомментирую, потому что с Аллой на эту тему разговора не было”, - сказал он.

Со своими политическими планами экс-мэр планирует определиться в течение этой или следующей недели.

“Пока рано говорить - только-только всё случилось”, - сказал Евграфов.