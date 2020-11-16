Нарвитяне собирают подписи под требованием вернуть Алексея Евграфова на пост мэра

За два дня почти тысяча человек вступили в Facebook в закрытую группу поддержки экс-мэра Нарвы - это около 2% избирателей города. Сегодня группа соцсети стала открытой, а ее создатели официально начали собирать подписи, требуя от депутатов снова назначить Алексея Евграфова мэром. Но когда подписи попадут в зал горсобрания, вероятно, кресло мэра уже будет занято другим человеком.
Отставка показала уровень поддержки
Идея собирать подписи родилась в комментариях в соцсети. Первые подписи в понедельник в присутствии прессы поставили сотрудница бюро недвижимости Алла Деловая, лидер Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев и работник электростанций, спортсмен Дмитрий Мелисс.
“В Нарве ни одного мэра так не поддерживали”, - сказала Алла Деловая.
“Народ не поддерживал одного мэра, его не убирали. Народ поддерживает другого мэра - его убирают. В чем логика, я не понимаю”, - сказал Дмитрий Мелисс.
“Я долго живу в городе, и есть, с чем сравнивать. За 30 лет в Нарве не было сделано столько, сколько за короткий период, когда мэром города был Евграфов”, - сказал Андрей Зайцев.
В субботу в программе “Народу важно” в эфире ETV+ дискутировали Алексей Евграфов и Катри Райк. Евграфов эти дебаты выиграл с большим перевесом, и передача явно повлияла на участников инициативной группы:
“В итоге я как житель города Нарва там никаких ответов не получил, - сказал Дмитрий Мелисс. - Какие планы у новой коалиции? Меня интересует судьба своего города, чтобы молодежь не уезжала, чтобы дороги делали, чтобы парковки продолжали делать”.
Алексей Евграфов рассказал, что не ожидал такой широкой поддержки горожан. Он в курсе сбора подписей, но сам в инициативную группу не входит:
“Это спонтанно возникшая вещь, о которой я сам узнал после “Народу важно”. Честно говоря, приятно, не скрою”.
Только один общий пункт - вернуть мэра
По словам Аллы Деловой, участников группы не связывает ничего, кроме желания вернуть Алексея Евграфова на пост мэра, и политические предпочтения у них разные. Так, сама Деловая состоит в Центристской партии, депутаты от которой голосовали за отставку мэра. Андрей Зайцев подчеркнул, что поддерживает снятого мэра как частное лицо, а не как лидер профсоюза.
“Подписи будут собираться на производствах - в нашей группе находятся предприниматели, которые поддерживают Алексея Евграфова, и их сотрудники поддерживают, - сказала Алла Деловая. - Подписи будут также собираться около магазинов”.
Также она добавила, что из-за коронавирусных ограничений, инициаторы готовы привозить подписные листы тем, кто хочет поддержать экс-мэра. Нужное количество подписей наверняка будет собрано быстро. Подписи собирают под проектом решения горсобрания о назначении Евграфова мэром города. Если наберутся подписи 1% избирателей, депутаты должны будут официально рассмотреть этот вопрос и проголосовать за или против.
“Мы подписи фактически уже собрали, хотя только сегодня начинаем собирать”, - сказала Алла Деловая.
Возможно, подпись можно будет поставить и в электронном виде, но инициаторы сбора сомневаются в этом, поскольку хотят уменьшить процент “брака”, например, исключить возможность, что человек подпишется и на бумаге, и в интернете. Городская канцелярия будет проверять достоверность подписей, и такие случаи могут затянуть проверку.
“Мы отдаем подписи в горуправу, они там месяц могут рассматривать, а потом горсобрание может три месяца рассматривать, - сказала Алла Деловая. - Естественно, всё это нужно будет перепроверить, а это займет большое количество времени”.
Если кресло будет уже занято?
“Мы поставили цель к 22-му числу собрать подписи и передать их”, - сказала Алла Деловая.
Чиновники и руководство горсобрания могут управиться с обязательной процедурой и раньше, чем за четыре месяца, но всё-таки очень высока вероятность, что к моменту, когда депутаты будут голосовать по поводу народной инициативы, в кресле мэра уже будет сидеть другой человек.
Голосование за нового мэра, по предварительным данным, может состояться даже на ближайшей сессии городского собрания 26 ноября. К этому времени уже будет понятно, что поддержка Алексея Евграфова велика, но формально проект, под которым подписываются горожане, до зала горсобрания дойти еще не успеет.
“Наша задача в том, чтобы нас услышали”, - сказал Дмитрий Мелисс.
“Да, чтобы нас услышали, - подтвердила Алла Деловая. - Это покажет, сколько людей в городе Нарва его поддерживают”.
Избирательные союзы начинают конкурировать за Евграфова
Поддерживая экс-мэра, члены инициативной группы не стремятся поддержать Ирину Янович, которая ушла в отставку перед неизбежным вотумом недоверия. Расклад сил в горсобрании они “выносят за скобки”, поскольку мнения разных участников по этому поводу расходятся.
“Она не получила вотума недоверия, она подала в отставку. Значит, со своей работой она не справилась, - считает Алла Деловая. - Поэтому мы поддерживаем именно мэра и выдвигаем его как народного мэра”.
Дмитрий Мелисс также отметил, что поддерживает именно Алексея Евграфова и только его. Но если экс-мэр считает, что он с Ириной Янович - одна команда, то избиратели возражать не будут, считает Мелисс.
Алла Деловая рассуждает о своем участии в муниципальных выборах следующей осенью:
“Если Алексей будет выставлять свою кандидатуру, мы пойдем в его списке, если он, конечно, позовет. Если не позовет, мы решили с людьми, которые сейчас собрались, что всё равно будем делать свой союз и что-то менять в городе Нарва”.
При этом она категорически отвергает идею сотрудничества с Kodulinn Narva. Так называется не только фракция в горсобрании, в прошлом году выбравшая Евграфова мэром, но и некоммерческая организация, в которой экс-мэр состоит вместе с депутатами.
“Это мы обсудили и решили, это однозначно, - сказала Деловая. - С Алексеем еще не обсуждали, только со своей командой. Но впереди еще десять месяцев”.
Получается, теперь Алексея Евграфова хотели бы видеть в своем списке два нарождающихся избирательных союза.
“Вы знаете, сейчас к Алексею будут “свататься” все, посмотрев, какая у него поддержка в городе, - считает Алла Деловая. - Предложения будут от различных партий к нему приходить - от EKRE, от Eesti 200, и каждый будет хотеть видеть его первым в своем списке. Но это будет зависеть от самого человека. Мы примем любое его решение, нам главное, чтобы он работал на город”.
Об этой идее Аллы Деловой Алексей Евграфов говорить не стал:
“Это не прокомментирую, потому что с Аллой на эту тему разговора не было”, - сказал он.
Со своими политическими планами экс-мэр планирует определиться в течение этой или следующей недели.
“Пока рано говорить - только-только всё случилось”, - сказал Евграфов.