Пн, 16.11.2020
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ФИФА пожизненно отлучила от футбола российского полузащитника за договорные матчи

Штаб-квартира ФИФА.

ФОТО: SCANPIX

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности во всех странах мира российского полузащитника Дмитрия Айдова.

В наказание за участие в договорных матчах спортсмен больше не сможет принять участие в любых мероприятиях, организованных ФИФА, местными федерациями, а также участвовать в проектах, финансируемых правительствами стран.

Бывшего капитана белорусского ФК «Гомель» весной 2020 года обвинили в намеренной сдаче двух игр национального чемпионата этой страны. Речь идет о матчах команды с БАТЭ и брестским «Динамо», которые состоялись летом 2018 года, сообщает NEWSru со ссылкой «Прессбол».

По информации следствия, за сдачу этих игр россиянин получил в общей сложности 22 тысячи долларов. Белорусская федерация футбола (БФФ) пожизненно дисквалифицировала спортсмена, признав его персоной нон-грата.

38-летний Дмитрий Айдов выступал за «Гомель» в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского «Арсенала», «Анжи», московского «Торпедо», «Волги» и «Нижнего Новгорода». В последнее время защитник представлял клуб «Локомотив-НН».

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