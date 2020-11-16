ФИФА пожизненно отлучила от футбола российского полузащитника за договорные матчи

В наказание за участие в договорных матчах спортсмен больше не сможет принять участие в любых мероприятиях, организованных ФИФА, местными федерациями, а также участвовать в проектах, финансируемых правительствами стран.

Бывший капитан "Гомеля" Дмитрий Айдов пожизненно отстранен от футбола во всей юрисдикции ФИФА за "договорняки"



https://t.co/VxXdzhCEv6 pic.twitter.com/xuhbVlQ7QF — Прессбол (@pressballby) November 16, 2020

Бывшего капитана белорусского ФК «Гомель» весной 2020 года обвинили в намеренной сдаче двух игр национального чемпионата этой страны. Речь идет о матчах команды с БАТЭ и брестским «Динамо», которые состоялись летом 2018 года, сообщает NEWSru со ссылкой «Прессбол».

По информации следствия, за сдачу этих игр россиянин получил в общей сложности 22 тысячи долларов. Белорусская федерация футбола (БФФ) пожизненно дисквалифицировала спортсмена, признав его персоной нон-грата.